Восточная сказка: показ Elie Saab Haute Couture в Париже

В мире моды есть удивительная закономерность: платья, которые мы видели на шоу Elie Saab, через несколько месяцев обязательно появятся на красной дорожке торжественной кинопремьеры или церемонии открытия фестиваля. В этот раз в рамках Недели Высокой моды ливанский дизайнер вывел на подиум несколько десятков восточных принцесс: с диадемами, тяжелыми золотыми колье и меховыми горжетками.

Эли Сааб выбрал классический фасон с узким лифом, акцентированной талией и расклешенным подолом в качестве основного для кутюрной коллекции. Гипюр, шелк и капрон, из которых сшиты почти все наряды, были щедро декорированы изящной вышивкой, с которой модный Дом ассоциируется уже давно. Но и без сюрпризов не обошлось: Elie Saab продемонстрировал тонкую работу с бархатом — из него сделаны изящные ремни, банты и бретели — и мехом, который украшает манжеты расклешенных накидок.