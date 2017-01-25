Vive la Fête: показ Jean Paul Gaultier в Париже

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Французский дизайнер представил новую коллекцию на Неделе Высокой моды
Кажется, с тех пор как Жан Поль Готье переключился с создания нескольких коллекций в год исключительно на haute couture, работа превратилась для него в чистый фан – настолько зрелищных и жизнерадостных показов, как французский enfant terrible от моды в Париже не делает больше никто. Так и в этот раз, заручившись поддержкой звездных подруг, сидевших в первом ряду шоу: Катрин Денев и Пас Вега, Готье закатил на подиуме настоящую феерию, завершил которую последний выход модели, спустившейся из-под потолка на веревочных качелях.
Катрин Денев
Пас Вега
Эстель Лефебюр
Анна Жирардо
Начав показ весенне-летней коллекции с условно строгих брючных костюмов, дизайнер переключился на яркие образы в стиле 1980-х, а под конец продемонстрировал блок вечерних платьев – от кричащих версий с натуралистичным цветочным фотопринтом до ультрасексуальных прозрачных нарядов из шифона, ламе и кожи с перфорацией.
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