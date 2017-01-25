Vive la Fête: показ Jean Paul Gaultier в Париже

Кажется, с тех пор как Жан Поль Готье переключился с создания нескольких коллекций в год исключительно на haute couture, работа превратилась для него в чистый фан – настолько зрелищных и жизнерадостных показов, как французский enfant terrible от моды в Париже не делает больше никто. Так и в этот раз, заручившись поддержкой звездных подруг, сидевших в первом ряду шоу: Катрин Денев и Пас Вега, Готье закатил на подиуме настоящую феерию, завершил которую последний выход модели, спустившейся из-под потолка на веревочных качелях.