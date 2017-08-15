Victoria's Secret показали, какой будет новая рекламная кампания бренда. В инстаграме бренд опубликовал фотографии бэкстейджа съемки. На них модели Стелла Максвелл, Тейлор Хилл, Алессандра Амбросио, Кэндис Свейнпол, Сапа Сампайо и Лаис Рибейро изображены в ковбойском стиле. Девушки позируют в вестерн-шляпах, вещах из денима и замши, ковбойских ботинках и, разумеется, в комплектах из новой коллекции Victoria's Secret.