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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

14 июня 2017

Вещи Одри Хепберн осенью будут выставлены на аукционе Christie’s

Начальная цена нарядов актрисы — около $100 000

Фильму «Завтрак у Тиффани» осенью исполнится 56 лет, а исполнительницы главной роли Одри Хепберн нет уже почти четверть века. Тем не менее, память об актрисе и прославившей ее ленте до сих пор жива, и подтверждение тому — аукцион личных вещей Хепберн, который устроит Christie’s 27 сентября. Среди лотов, которых более ста, представлены экземпляры сценариев «Завтрака у Тиффани» и другого фильма с участием актрисы — «Шарада», — снабженные рабочими пометками на полях, а также одежда Одри. Покупателям будут предложены как те наряды, в которых она снималась, так и «повседневные» вещи: пальто Burberry, коллекция балеток (актриса в детстве и юности занималась балетом), платье от Givenchy — Хепберн долгое время была музой тогда еще юного дизайнера Юбера Живанши, — зажигалка с дарственной надписью «Моей Прекрасной леди», архив личных фотографий. Исходная цена каждого из нарядов, выставленных на аукцион, — около 100 тысяч долларов. В течение трех дней перед началом торгов все вещи Хепберн будут выставлены на обозрение в аукционном зале Christie’s.

Напомним, что в декабре прошлого года платье от Givenchy, в котором актриса снялась в «Завтраке у Тиффани», ушло за рекордную для такого лота сумму — 600 тысяч долларов.

«Завтрак у Тиффани»

«Завтрак у Тиффани»

«Завтрак у Тиффани»

«Завтрак у Тиффани»

«Завтрак у Тиффани»

«Завтрак у Тиффани»

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