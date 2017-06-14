Вещи Одри Хепберн осенью будут выставлены на аукционе Christie’s

Фильму «Завтрак у Тиффани» осенью исполнится 56 лет, а исполнительницы главной роли Одри Хепберн нет уже почти четверть века. Тем не менее, память об актрисе и прославившей ее ленте до сих пор жива, и подтверждение тому — аукцион личных вещей Хепберн, который устроит Christie’s 27 сентября. Среди лотов, которых более ста, представлены экземпляры сценариев «Завтрака у Тиффани» и другого фильма с участием актрисы — «Шарада», — снабженные рабочими пометками на полях, а также одежда Одри. Покупателям будут предложены как те наряды, в которых она снималась, так и «повседневные» вещи: пальто Burberry, коллекция балеток (актриса в детстве и юности занималась балетом), платье от Givenchy — Хепберн долгое время была музой тогда еще юного дизайнера Юбера Живанши, — зажигалка с дарственной надписью «Моей Прекрасной леди», архив личных фотографий. Исходная цена каждого из нарядов, выставленных на аукцион, — около 100 тысяч долларов. В течение трех дней перед началом торгов все вещи Хепберн будут выставлены на обозрение в аукционном зале Christie’s.