Вера Брежнева в рекламной кампании Oh My Look! в Париже

По случаю своего открытия в Москве сервис аренды платьев Oh My Look! представляет новую рекламную кампанию, ставшую воплощением большой мечты основательницы проекта Леры Бородиной. Съемки проходили в Париже, а главной героиней выступила Вера Брежнева — певица, актриса и подруга бренда.

Съемка посвящена легкости и внутренней красоте, а также волшебству, которое может происходить с нами, когда мы счастливы. Эта съемка о магии внутри каждой из нас, о которой важно вспомнить не только по праздникам, а стараться проживать с ней каждый день. Oh My Look! уже 4 года в разных странах быстро и красиво помогает десяткам тысяч девочек от 14 до 64 влюбиться в себя чуть сильнее и быть готовой к приключениям.