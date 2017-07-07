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    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    07 июля 2017

    Вера Брежнева в рекламной кампании Oh My Look! в Париже

    Сервис аренды платьев представил историю о красоте

    По случаю своего открытия в Москве сервис аренды платьев Oh My Look! представляет новую рекламную кампанию, ставшую воплощением большой мечты основательницы проекта Леры Бородиной. Съемки проходили в Париже, а главной героиней выступила Вера Брежнева — певица, актриса и подруга бренда.

    Вера Брежнева

    Съемка посвящена легкости и внутренней красоте, а также волшебству, которое может происходить с нами, когда мы счастливы. Эта съемка о магии внутри каждой из нас, о которой важно вспомнить не только по праздникам, а стараться проживать с ней каждый день. Oh My Look! уже 4 года в разных странах быстро и красиво помогает десяткам тысяч девочек от 14 до 64 влюбиться в себя чуть сильнее и быть готовой к приключениям.

    Вера Брежнева

    «Я ценю время и ценю профессионализм. Так получилось, что в Oh My Look! эти вещи объединились: здесь работают профессионалы, которые помогают мне не тратить время зря, и, при этом, каждый раз делают меня счастливой», — говорит Вера. — Каждое новое платье заставляет себя ощущать чуточку по-другому: будь то красная дорожка, съемка нового клипа или летняя вечеринка. Даже если ваши будние не всегда наполнены яркими событиями, то Oh My Look! всегда в ответе за то, чтобы изменить такое положение дел. Они про магию, которая есть внутри каждой девочки, и чтобы ее раскрыть достаточно найти свое идеальное платье, а повод всегда найдется.»

    Вера Брежнева рекламная кампания
    Вера Брежнева в Париже
    Вера Брежнева фотосессия
    Вера Брежнева 2017
    Вера Брежнева фото

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