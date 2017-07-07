Вера Брежнева в рекламной кампании Oh My Look! в Париже

Съемка посвящена легкости и внутренней красоте, а также волшебству, которое может происходить с нами, когда мы счастливы. Эта съемка о магии внутри каждой из нас, о которой важно вспомнить не только по праздникам, а стараться проживать с ней каждый день. Oh My Look! уже 4 года в разных странах быстро и красиво помогает десяткам тысяч девочек от 14 до 64 влюбиться в себя чуть сильнее и быть готовой к приключениям.

«Я ценю время и ценю профессионализм. Так получилось, что в Oh My Look! эти вещи объединились: здесь работают профессионалы, которые помогают мне не тратить время зря, и, при этом, каждый раз делают меня счастливой», — говорит Вера. — Каждое новое платье заставляет себя ощущать чуточку по-другому: будь то красная дорожка, съемка нового клипа или летняя вечеринка. Даже если ваши будние не всегда наполнены яркими событиями, то Oh My Look! всегда в ответе за то, чтобы изменить такое положение дел. Они про магию, которая есть внутри каждой девочки, и чтобы ее раскрыть достаточно найти свое идеальное платье, а повод всегда найдется.»