Великолепный век: показ Elie Saab Couture в Париже

Сколь бы не были популярны минимализм, оверсайз и унисекс, Эли Сааб даже не думает сворачивать с давно взятого курса на утрированную роскошь. Новая коллекция признанного короля красных дорожек , показанная сегодня на Неделе Высокой моды в Париже, - очередное тому подтверждение. С первого ряда коллекцию оценивали Пас Вега , Петра Немцова, Ольга Куриленко и другие знаменитости, не раз признававшиеся в любви к нарядам ливанского дизайнера.

Эли Сааб продолжает успешно экспортировать наследие Ближнего Востока в Европу. Его новая коллекция, названная «Рождение света» - ода национальным восточным традициям и квинтэссенция узнаваемого стиля бренда. В ней все, что заслужило платьям Elie Saab статус объекта желания миллионов девушек во всем мире, - комплиментарный женственный силуэт, роскошная отделка, изысканные дорогие материалы и полное отсутствие минималистского подхода к декору вещей. По традиции, львиную долю коллекции составили наряды из прозрачного шифона с отделкой кружевом, пайетками и металлизированными нитями, а значит, голым платьям на главных красных дорожках этого года снова быть!