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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

25 января 2017

Великолепный век: показ Elie Saab Couture в Париже

Новая кутюрная коллекция ливанского дизайнера

Сколь бы не были популярны минимализм, оверсайз и унисекс, Эли Сааб даже не думает сворачивать с давно взятого курса на утрированную роскошь. Новая коллекция признанного короля красных дорожек, показанная сегодня на Неделе Высокой моды в Париже, - очередное тому подтверждение. С первого ряда коллекцию оценивали Пас Вега, Петра Немцова, Ольга Куриленко и другие знаменитости, не раз признававшиеся в любви к нарядам ливанского дизайнера.

Пас Вега

Пас Вега

Ольга Куриленко

Ольга Куриленко

Оливия Палермо

Оливия Палермо

Кьяра Ферраньи

Кьяра Ферраньи

Анушка Делон

Анушка Делон

Петра Немцова

Петра Немцова

Эли Сааб продолжает успешно экспортировать наследие Ближнего Востока в Европу. Его новая коллекция, названная «Рождение света» - ода национальным восточным традициям и квинтэссенция узнаваемого стиля бренда. В ней все, что заслужило платьям Elie Saab статус объекта желания миллионов девушек во всем мире, - комплиментарный женственный силуэт, роскошная отделка, изысканные дорогие материалы и полное отсутствие минималистского подхода к декору вещей. По традиции, львиную долю коллекции составили наряды из прозрачного шифона с отделкой кружевом, пайетками и металлизированными нитями, а значит, голым платьям на главных красных дорожках этого года снова быть!

Elie Saab Couture, весна-лето 2017
Elie Saab Couture, весна-лето 2017
Elie Saab Couture, весна-лето 2017
Elie Saab Couture, весна-лето 2017
Elie Saab Couture, весна-лето 2017
Elie Saab Couture, весна-лето 2017
Elie Saab Couture, весна-лето 2017
Elie Saab Couture, весна-лето 2017
Elie Saab Couture, весна-лето 2017
Elie Saab Couture, весна-лето 2017
Elie Saab Couture, весна-лето 2017
Elie Saab Couture, весна-лето 2017
Elie Saab Couture, весна-лето 2017
Elie Saab Couture, весна-лето 2017
Elie Saab Couture, весна-лето 2017
Elie Saab Couture, весна-лето 2017
Elie Saab Couture, весна-лето 2017
Elie Saab Couture, весна-лето 2017
Elie Saab Couture, весна-лето 2017
Elie Saab Couture, весна-лето 2017
Elie Saab Couture, весна-лето 2017
Elie Saab Couture, весна-лето 2017
Elie Saab Couture, весна-лето 2017
Elie Saab Couture, весна-лето 2017
Elie Saab Couture, весна-лето 2017
Elie Saab Couture, весна-лето 2017
Elie Saab Couture, весна-лето 2017
Elie Saab Couture, весна-лето 2017
Elie Saab Couture, весна-лето 2017
Elie Saab Couture, весна-лето 2017
Elie Saab Couture, весна-лето 2017
Elie Saab Couture, весна-лето 2017
Elie Saab Couture, весна-лето 2017
Elie Saab Couture, весна-лето 2017
Elie Saab Couture, весна-лето 2017
Elie Saab Couture, весна-лето 2017
Elie Saab Couture, весна-лето 2017
Elie Saab Couture, весна-лето 2017
Elie Saab Couture, весна-лето 2017
Elie Saab Couture, весна-лето 2017
Elie Saab Couture, весна-лето 2017
Elie Saab Couture, весна-лето 2017
Elie Saab Couture, весна-лето 2017
Elie Saab Couture, весна-лето 2017
Elie Saab Couture, весна-лето 2017
Elie Saab Couture, весна-лето 2017
Elie Saab Couture, весна-лето 2017
Elie Saab Couture, весна-лето 2017
Elie Saab Couture, весна-лето 2017
Elie Saab Couture, весна-лето 2017

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Оранжевое настроение: показ Giorgio Armani Prive

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