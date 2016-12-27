В Театре Наций прошел вечер часового дома Breguet

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В программе мероприятия - закрытая премьера спектакля "Иванов" и день рождения Евгения Миронова
В канун Нового Года часовой дом Breguet при партнерстве с Театром Наций пригласил своих друзей и поклонников бренда на закрытый показ премьеры спектакля по пьесе Антона Павловича Чехова - “Иванов”. Примечательно, что оригинальная премьера (19 ноября 1887) представления прошла в первом частном театре России, в том самом историческом здании, где сегодня располагается Театр Наций. Режиссером современной постановки стал Тимофей Кулябин, а главные роли достались Евгению Миронову, Чулпан Хаматовой и Елизавете Боярской. Еще одним поводом для встречи стал день рождения Евгения Миронова, а также его 10-летний юбилей на должности художественного руководителя Театра Наций, с чем и поздравляли актера на тожественном ужине Breguet.
Штефан Петер, Михаил Куcнирович, Екатерина Моисеева
Сергей и Галина Мазаевы
Петр Дранга
Зельфира Трегулова и Ирина Прохорова
Павел Табаков
Ольга Слуцкер и Светлана Бондарчук
Олег Табаков и Мария Зудина
Наталья и Виктор Шкулевы
Маргарита Пушкина
Кристина Орбакайте и Алла Пугачева
Кирилл Серебренников
Игорь Верник, Евгений Миронов и Мария Миронова
Игорь Костолевский с супругой
Евгений Миронов
Евгения Милова
Эмиль и Игорь Верник, Мария Юцевич
Елизавета Боярская
Елена Иванова, Александр Рибок и Мария Юцевич
Екатерина Моисеева и Михаил Куснирович
Чулпан Хаматова
Авангард Леонтьев и Евгений Миронов
Анна Пискарева
Анастасия Голубь
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