В Театре Наций прошел вечер часового дома Breguet

В канун Нового Года часовой дом Breguet при партнерстве с Театром Наций пригласил своих друзей и поклонников бренда на закрытый показ премьеры спектакля по пьесе Антона Павловича Чехова - “Иванов”. Примечательно, что оригинальная премьера (19 ноября 1887) представления прошла в первом частном театре России, в том самом историческом здании, где сегодня располагается Театр Наций. Режиссером современной постановки стал Тимофей Кулябин, а главные роли достались Евгению Миронову, Чулпан Хаматовой и Елизавете Боярской. Еще одним поводом для встречи стал день рождения Евгения Миронова, а также его 10-летний юбилей на должности художественного руководителя Театра Наций, с чем и поздравляли актера на тожественном ужине Breguet.