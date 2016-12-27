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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

27 декабря 2016

В Театре Наций прошел вечер часового дома Breguet

В программе мероприятия - закрытая премьера спектакля "Иванов" и день рождения Евгения Миронова

В канун Нового Года часовой дом Breguet при партнерстве с Театром Наций пригласил своих друзей и поклонников бренда на закрытый показ премьеры спектакля по пьесе Антона Павловича Чехова - “Иванов”. Примечательно, что оригинальная премьера (19 ноября 1887) представления прошла в первом частном театре России, в том самом историческом здании, где сегодня располагается Театр Наций. Режиссером современной постановки стал Тимофей Кулябин, а главные роли достались Евгению Миронову, Чулпан Хаматовой и Елизавете Боярской. Еще одним поводом для встречи стал день рождения Евгения Миронова, а также его 10-летний юбилей на должности художественного руководителя Театра Наций, с чем и поздравляли актера на тожественном ужине Breguet.

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  • В Театре Наций прошёл вечер часового дома Breguet | галерея [1] фото [15]
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