В свете рампы: показ Dolce & Gabbana Alta Moda

Отсмотрев последние последние показы Недели Высокой моды в Париже, знаменитости и клиентки модных Домов спешно переместились на север Италии – там в этот раз устроили свой кутюрный показ Доменико Дольче и Стефано Габбана. Итальянский дизайн-дуэт, который не входит в Парижский Синдикат Высокой моды взяли за правило выбирать локейшн шоу, транслирующий главные источники вдохновения коллекции. Показав поклонникам бренда, за что жизнерадостные итальянцы обожают Неаполь, Сицилию и Портофино, дизайнеры снова вернулись в Милан – в святая-святых модной столицы страны - Laboratori Teatro Alla Scala. На шоу, по традиции прошедшем при закрытых дверях, почти без прессы, Dolce & Gabbana представили на подиуме целый перечень театральных амплуа, исполненных руками мастеров ателье марки. Роскошная отделка, золото, пайетки, вышивка, бархат, массивные аксессуары – новая интерпретация узнаваемого стиля Dolce & Gabbana образца весенне-летнего сезона в фотоотчете с шоу в Instagram.