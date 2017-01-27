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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

27 января 2017

В свете рампы: показ Dolce & Gabbana Alta Moda

Итальянские дизайнеры представили новую кутуюрную коллекцию в Милане

Отсмотрев последние последние показы Недели Высокой моды в Париже, знаменитости и клиентки модных Домов спешно переместились на север Италии – там в этот раз устроили свой кутюрный показ Доменико Дольче и Стефано Габбана. Итальянский дизайн-дуэт, который не входит в Парижский Синдикат Высокой моды взяли за правило выбирать локейшн шоу, транслирующий главные источники вдохновения коллекции. Показав поклонникам бренда, за что жизнерадостные итальянцы обожают Неаполь, Сицилию и Портофино, дизайнеры снова вернулись в Милан – в святая-святых модной столицы страны - Laboratori Teatro Alla Scala. На шоу, по традиции прошедшем при закрытых дверях, почти без прессы, Dolce & Gabbana представили на подиуме целый перечень театральных амплуа, исполненных руками мастеров ателье марки. Роскошная отделка, золото, пайетки, вышивка, бархат, массивные аксессуары – новая интерпретация узнаваемого стиля Dolce & Gabbana образца весенне-летнего сезона в фотоотчете с шоу в Instagram.

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