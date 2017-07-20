В новом календаре Pirelli снялись только темнокожие модели

Знаменитые календари Pirelli выходят уже почти 55 лет и каждый раз становятся событием в мире фотографии, моды и массовой культуры. Командам, привлекаемым к созданию календарей, удается не только заинтересовывать публику, но и провоцировать, и реагировать на меняющиеся тренды, и самим формировать их. В 1987 году Pirelli впервые издали календарь, в котором приняли участие только темнокожие модели. Тридцать лет спустя к этой теме вернулись вновь, подойдя к ней более концептуально. Новый выпуск Pirelli — это сюжетный проект, основанный на «Алисе в стране чудес» и реализованный фотографом Тимом Уокером. «Классическая сказка Льюиса Кэррола уже давно является источником вдохновения для многих, ее сюрреалистические интерпретации появлялись и появляются во всех жанрах и формах искусства. Тем не менее для Тима Уокера, чья феерическая экстравагантность привела к созданию ряда культовых фотообразов, этот проект особенно важен: «Так раньше никто не делал, Алису еще никто не показывал в таком виде», — пишет The Independent.