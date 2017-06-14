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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

14 июня 2017

В Лос-Анджелесе прошел коктейль и вручение премии Max Mara Women In Film

Лауреатом этого года стала молодая актриса Зоуи Дойч

Вечером 13 июня в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии Women In Film Max Mara Face of the Future. В разные годы ее лауреатами становились звезды, чьи имена нам хорошо известны: Кэти Холмс, Хлоя Морец, Зоуи Салдана, Элизабет Бэнкс. В этот раз награду за достижения в профессии и социально-актуальные проекты получила 22-летняя актриса Зоуи Дойч, которую вы могли видеть в недавно отшумевшей комедии «Почему он?». Коктейльная вечеринка в честь Дойч прошла накануне вручения премии в легендарном отеле Chateau Marmont в Лос-Анджелесе. Поздравить девушку с победой пришли многие звездные поклонницы Max Mara: София Буш, Молли Симс, Айленд Болдуин, Оливия Калпо, Джейми Кинг и другие знаменитости.

Никола Марамотти и Зоуи Дойч

Никола Марамотти и Зоуи Дойч

Роберт Редфорд

Роберт Редфорд

Трэйси Эллис Росс и Айша Тайлер

Трэйси Эллис Росс и Айша Тайлер

Люпита Нионго

Люпита Нионго

Зоуи Дойч

Зоуи Дойч

Зоуи Дойч

Зоуи Дойч

Джессика Уильямс и Кирстен Шаффер

Джессика Уильямс и Кирстен Шаффер

Max Mara Women In Film

Max Mara Women In Film

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