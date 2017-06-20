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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

20 июня 2017

В Aizel прошла вечеринка в честь премьеры часов Chanel Mademoiselle J12

Концепт-стор собрал всю светскую публику Москвы, чтобы отметить запуск лимитированной линии Chanel

Недавно Chanel представили новую линию часов Chanel Mademoiselle J12 с фигурой самой Габриэль Шанель на циферблате. С 16-го по 30 июня модели в белой и черной керамике будут представлены эксклюзивно в Aizel, после чего поступят во все бутики Chanel. По такому случаю концепт-стор устроил 15 июня громкую вечеринку, на которую пригласили всю светскую публику Москвы. Среди гостей были Екатерина Мухина, Эвелина Хромченко, Яна Рудковская, Ясмина Муратович, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров, Тимати и многие другие. Всех пришедших ждало целых два сюрприза: главную витрину украсила тематическая инсталляция с фигурой Габриэль Шанель, а на площадке во внутреннем дворе концепт-стора певица Манижа устроила живое выступление.

Екатерина Мухина

Екатерина Мухина

Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте

Саша Федорова

Саша Федорова

Яна Рудковская

Яна Рудковская

Ясмина Муратович

Ясмина Муратович

Юлианна Караулова

Юлианна Караулова

Эвелина Хромченко

Эвелина Хромченко

Полина Гагарина

Полина Гагарина

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