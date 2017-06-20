В Aizel прошла вечеринка в честь премьеры часов Chanel Mademoiselle J12

Недавно Chanel представили новую линию часов Chanel Mademoiselle J12 с фигурой самой Габриэль Шанель на циферблате. С 16-го по 30 июня модели в белой и черной керамике будут представлены эксклюзивно в Aizel, после чего поступят во все бутики Chanel. По такому случаю концепт-стор устроил 15 июня громкую вечеринку, на которую пригласили всю светскую публику Москвы. Среди гостей были Екатерина Мухина, Эвелина Хромченко, Яна Рудковская, Ясмина Муратович, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров, Тимати и многие другие. Всех пришедших ждало целых два сюрприза: главную витрину украсила тематическая инсталляция с фигурой Габриэль Шанель, а на площадке во внутреннем дворе концепт-стора певица Манижа устроила живое выступление.