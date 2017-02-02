Прогноз на 2017 год от Александра Литвина
Какая историческая эпоха вам к лицу? тест ELLE
«Оскар – 2017» главная кинопремия года
Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

02 февраля 2017

У российской олимпийской сборной сменился поставщик формы

Впервые за 15 лет одежду для спортсменов будет разрабатывать не Bosco di Ciliegi

Конец эпохи – на ближайших Олимпийских играх сборную России впервые за 15 лет будет одевать не Bosco di Ciliegi. Контракт со знаменитой компанией истек в январе 2017 года, и Олимпийский комитет России принял решение передать лицензию на разработку формы компании ZA Sport.

ZA Sport будет отвечать за внешний вид наших спортсменов как минимум ближайшие 8 лет. В послужном списке компании – форма сборной России по пляжному волейболу и заказы от частных компаний, в число которых входит «Норильский никель» и «Транснефть».

У российской олимпийской сборной сменился поставщик формы

Напомним, что компания Bosco di Ciliegi одевала российских олимпийцев на восьми летних и зимних Играх и была генеральным партнером Олимпиады в Сочи. Причем в 2014 году в форму Bosco были одеты не только спортсмены, но и все участники эстафеты олимпийского огня и волонтеры. Форма российской сборной на Олимпиаде в Рио, вдохновленная русским авангардом, была признана одной из самых удачных и стала настоящим хитом не только в России, но и за границей, где предметы экипировки пользовались огромным спросом на онлайн-аукционах.

У российской олимпийской сборной сменился поставщик формы

Материалы по темам

Конец эпохи: Риккардо Тиши уходит из GivenchyОбраз дня: Натали Портман в Proenza Schouler

ELLE проекты

Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи
Все лучшее сразуБьюти-подарки, которые приятно себе позволить
Бьюти-советы знаменитостей8 секретов красоты от супермоделей
Вторая половинаЖены и подруги самых богатых мужчин в мире
Что с ними не так8 красавиц, которым не везет в любви

Читайте также

НовостиФото дня: 19-летняя девушка Венсана Касселя снялась обнаженной
НовостиКонец эпохи: Риккардо Тиши уходит из Givenchy
ПрактикаБудуар императрицы: 20 идеальных пар обуви с мехом и перьями
НовостиБеременная Бейонсе в рекламной кампании Ivy Park

ELLE рекомендует

Практика5 вариантов окрашивания для блондинок
Звезды«У меня есть власть над мужчиной, который правит миром»: 20 цитат первых леди
ПрактикаГлайды для губ: чем новые средства для губ отличаются от помад и блесков?
ПрактикаКто делает французскую моду сегодня

Лучшее на Elle

Любовь и сексСексуальный гороскоп на февраль
КиноФильм недели: «Идеальные незнакомцы»
ПрактикаЛунный календарь стрижек на февраль
ПсихологияДважды не извиняются: 10 малоизвестных правил хорошего тона
ПрактикаТонко подмечено: как выбрать украшения под свитер
КиноСкоро в кино: 10 премьер февраля
ЕдаПолезные свойства меда
ПрактикаПрограмма минимум: базовый гардероб 2017 года
КиноДорога к «Оскару»: фавориты и обиженные
Практика15 идеальных средств для ухода за кожей зимой
ЕдаКак приготовить спагетти?
ЗвездыСпелись: самые успешные кинопары Голливуда
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

Звездный тренд: одежда для спорта в обычной жизни

Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.