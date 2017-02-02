У российской олимпийской сборной сменился поставщик формы

Конец эпохи – на ближайших Олимпийских играх сборную России впервые за 15 лет будет одевать не Bosco di Ciliegi. Контракт со знаменитой компанией истек в январе 2017 года, и Олимпийский комитет России принял решение передать лицензию на разработку формы компании ZA Sport.

ZA Sport будет отвечать за внешний вид наших спортсменов как минимум ближайшие 8 лет. В послужном списке компании – форма сборной России по пляжному волейболу и заказы от частных компаний, в число которых входит «Норильский никель» и «Транснефть».