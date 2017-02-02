У российской олимпийской сборной сменился поставщик формы

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Впервые за 15 лет одежду для спортсменов будет разрабатывать не Bosco di Ciliegi
Конец эпохи – на ближайших Олимпийских играх сборную России впервые за 15 лет будет одевать не Bosco di Ciliegi. Контракт со знаменитой компанией истек в январе 2017 года, и Олимпийский комитет России принял решение передать лицензию на разработку формы компании ZA Sport.
ZA Sport будет отвечать за внешний вид наших спортсменов как минимум ближайшие 8 лет. В послужном списке компании – форма сборной России по пляжному волейболу и заказы от частных компаний, в число которых входит «Норильский никель» и «Транснефть».
Напомним, что компания Bosco di Ciliegi одевала российских олимпийцев на восьми летних и зимних Играх и была генеральным партнером Олимпиады в Сочи. Причем в 2014 году в форму Bosco были одеты не только спортсмены, но и все участники эстафеты олимпийского огня и волонтеры. Форма российской сборной на Олимпиаде в Рио, вдохновленная русским авангардом, была признана одной из самых удачных и стала настоящим хитом не только в России, но и за границей, где предметы экипировки пользовались огромным спросом на онлайн-аукционах.
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