У Джиджи Хадид появилась собственная Barbie

В честь запуска второй совместной коллекции Джиджи Хадид и американского бренда Tommy Hilfiger компания Mattel выпускает лимитированную серию кукол Барби, которая как две капли воды похожа на 21-летнюю модель. Об этом лучшая подруга Кендалл Дженнер сообщила в своем Instagram, опубликовав фотографию двух кукол на роликовых коньках в джинсах и футболках с логотипом Tommy Hilfiger.

Стоит отметить, что прошлая коллекция Tommy x Gigi, которую презентовали в сентябре 2016 года, была раскуплена буквально за считанные часы после старта продаж.

Джиджи Хадид, Томми Хилфигер с моделями

Напомним, что это не первая знаменитость, которая удостоилась чести обзавестись куклой Barbie со своими чертами. До этого компания Mattel уже выпускала «двойников» Леди Гаги, Холли Берри, Никки Минаж, Кейт Миддлтон и других голливудских звезд.



Кукла Никки Минаж

Кукла Дженнифер Лопес