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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

23 января 2017

Цветотерапия: показ Schiaparelli Couture в Париже

Бертран Гийон представил весенне-летнюю коллекцию на Неделе Высокой моды

2017 год – юбилейный для Schiaparelli – марка, основанная в 1927 году, перешагнула 90-летний рубеж. Один из старейших Домов моды, возрожденный в 2012 году, по традиции показывает свои коллекции на Неделе Высокой моды в Париже в числе первых. Этот сезон не стал исключением. Первый день кутюрной Недели с по-настоящему загруженным расписанием стартовал с шоу бренда, устроенном в его главном офисе, недавно обновленном и декорированном личными вещами и культовыми элементами из коллекций его создательницы. В ранний час на Вандомской площади собралась внушительная толпа гостей, в числе которых были и знаменитые почитательницы легендарной марки: Кайли Миноуг, Ольга Куриленко, Оливия Палермо и Тэнди Ньютон.

Кайли Миноуг и Ольга Куриленко

Кайли Миноуг и Ольга Куриленко

Виржини Эфира, Мелисса Джордж, Тэнди Ньютон и Фарида Хелфа

Виржини Эфира, Мелисса Джордж, Тэнди Ньютон и Фарида Хелфа

Оливия Палермо

Оливия Палермо

Инес де ла Фрессанж

Инес де ла Фрессанж

Пикси Лотт и Бертран Гийон

Пикси Лотт и Бертран Гийон

Нынешний креативный директор Schiaparelli Бертран Гийон не стремится перевернуть узнаваемый стиль марки с ног на голову. В его коллекциях все те же сюрреалистические принты и аппликации, заслужившие известность самой Эльзе Скьяпарелли. В весенне-летней коллекции знаковый для Дома сюрреализм Гийон миксует с геометричным супрематизмом, чередуя на подиуме образы с узнаваемыми изображениями лобстеров, сердец, замочных скважин и замков с нарядами с сочетанием контрастных цветовых фигур.

Schiaparelli Couture, весна-лето 2017
Schiaparelli Couture, весна-лето 2017
Schiaparelli Couture, весна-лето 2017
Schiaparelli Couture, весна-лето 2017
Schiaparelli Couture, весна-лето 2017
Schiaparelli Couture, весна-лето 2017
Schiaparelli Couture, весна-лето 2017
Schiaparelli Couture, весна-лето 2017
Schiaparelli Couture, весна-лето 2017
Schiaparelli Couture, весна-лето 2017
Schiaparelli Couture, весна-лето 2017
Schiaparelli Couture, весна-лето 2017
Schiaparelli Couture, весна-лето 2017
Schiaparelli Couture, весна-лето 2017
Schiaparelli Couture, весна-лето 2017
Schiaparelli Couture, весна-лето 2017
Schiaparelli Couture, весна-лето 2017
Schiaparelli Couture, весна-лето 2017
Schiaparelli Couture, весна-лето 2017
Schiaparelli Couture, весна-лето 2017
Schiaparelli Couture, весна-лето 2017
Schiaparelli Couture, весна-лето 2017
Schiaparelli Couture, весна-лето 2017
Schiaparelli Couture, весна-лето 2017
Schiaparelli Couture, весна-лето 2017
Schiaparelli Couture, весна-лето 2017
Schiaparelli Couture, весна-лето 2017
Schiaparelli Couture, весна-лето 2017
Schiaparelli Couture, весна-лето 2017
Schiaparelli Couture, весна-лето 2017

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