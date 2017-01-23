Цветотерапия: показ Schiaparelli Couture в Париже

2017 год – юбилейный для Schiaparelli – марка, основанная в 1927 году, перешагнула 90-летний рубеж. Один из старейших Домов моды, возрожденный в 2012 году, по традиции показывает свои коллекции на Неделе Высокой моды в Париже в числе первых. Этот сезон не стал исключением. Первый день кутюрной Недели с по-настоящему загруженным расписанием стартовал с шоу бренда, устроенном в его главном офисе, недавно обновленном и декорированном личными вещами и культовыми элементами из коллекций его создательницы. В ранний час на Вандомской площади собралась внушительная толпа гостей, в числе которых были и знаменитые почитательницы легендарной марки: Кайли Миноуг, Ольга Куриленко, Оливия Палермо и Тэнди Ньютон.