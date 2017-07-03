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    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    03 июля 2017

    Тонкая материя: показ Ralph & Russo Couture в Париже

    Новая порция гарантированных хитов красных дорожек от лондонского дуэта дизайнеров

    В расписании Недели Высокой моды в Париже есть несколько конвенционально женственных брендов, вещи которых принято описывать как идеальные для красных дорожек. Без сомнения, Ralph & Russo занимает одну из почетных строчек в этом списке. Из сезона в сезон Тамара Ральф и Майкл Руссо представляют новые вариации на тему black tie, заключая моделей в роскошные платья из атласа и шифона, не жалея вышивки, пайеток и кристаллов. Осенне-зимняя коллекция бренда не стала исключением – дизайнеры представили на подиуме почти 6 десятков ожидаемых и обожаемых поклонницами вечерних нарядов, завершив феерию традиционным свадебным платьем с грандиозным шлейфом, декорированным кружевом.

    Ralph & Russo Couture, осень-зима 2017
    Ralph & Russo Couture, осень-зима 2017
    Ralph & Russo Couture, осень-зима 2017
    Ralph & Russo Couture, осень-зима 2017
    Ralph & Russo Couture, осень-зима 2017
    Ralph & Russo Couture, осень-зима 2017
    Ralph & Russo Couture, осень-зима 2017
    Ralph & Russo Couture, осень-зима 2017
    Ralph & Russo Couture, осень-зима 2017
    Ralph & Russo Couture, осень-зима 2017
    Ralph & Russo Couture, осень-зима 2017
    Ralph & Russo Couture, осень-зима 2017
    Ralph & Russo Couture, осень-зима 2017
    Ralph & Russo Couture, осень-зима 2017
    Ralph & Russo Couture, осень-зима 2017
    Ralph & Russo Couture, осень-зима 2017
    Ralph & Russo Couture, осень-зима 2017
    Ralph & Russo Couture, осень-зима 2017
    Ralph & Russo Couture, осень-зима 2017
    Ralph & Russo Couture, осень-зима 2017
    Ralph & Russo Couture, осень-зима 2017

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