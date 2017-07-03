Тонкая материя: показ Ralph & Russo Couture в Париже

В расписании Недели Высокой моды в Париже есть несколько конвенционально женственных брендов, вещи которых принято описывать как идеальные для красных дорожек. Без сомнения, Ralph & Russo занимает одну из почетных строчек в этом списке. Из сезона в сезон Тамара Ральф и Майкл Руссо представляют новые вариации на тему black tie, заключая моделей в роскошные платья из атласа и шифона, не жалея вышивки, пайеток и кристаллов. Осенне-зимняя коллекция бренда не стала исключением – дизайнеры представили на подиуме почти 6 десятков ожидаемых и обожаемых поклонницами вечерних нарядов, завершив феерию традиционным свадебным платьем с грандиозным шлейфом, декорированным кружевом.