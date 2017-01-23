Таинственный лес: показ Dior Haute Couture в Париже

С назначением на пост креативного директора Dior Марии Грации Кьюри модный Дом взял за практику рассказывать о создании своих коллекций в серии тизеров с участием мастеров бренда. «Я начинаю каждое утро с чтения своего гороскопа», - рассказывает сотрудница ателье бренда в одном из коротких роликов. Гороскопы, астрология, суеверия и талисманы – об этом пошла речь в коллекции, представленной в декорациях магического леса, полного деревьев, украшенных лентами и картами Таро.

Обитательницами этого леса, отстроенного в музее Родена, стали модели в нарядах, дополненных деликатными полупрозрачными масками животных и невесомыми ободками из длинных перьев. Сами вещи из деликатного кружева, бархата, ламе и шифона транслировали мистическую тематику посредством любимого приема Кьюри – вышивки с изображениями, выполненные в стилистике карт Таро. Миксуя знаковый для Dior ультраженственный силуэт с цитатами из спортивного и милитари стилей, дизайнер представила почти 6 десятков нарядов, сочетающих сдержанную роскошь, присущую вещам haute couture, с культивируемой лаконичностью и практичностью – главными приметами моды образца 2010-х.