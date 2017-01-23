Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
«Оскар – 2017» главная кинопремия года
Какая вы героиня из русской литературы? тест ELLE
Гороскоп на 2017 год от Александра Литвина
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

  • Мода

    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

  • Красота

    Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

  • Звезды

    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

  • Отношения

    Любовь и секс, психология отношений в семье, секреты успешной карьеры и высокой самооценки - узнавайте больше о себе и своих близких.

  • Стиль жизни

    Гастрономические тренды, популярные маршруты для путешествий, ультрамодные гаджеты, интерьерные тренды и автомобильные тест-драйвы.

  • Гороскопы

    Гороскоп на сегодня, точный гороскоп для всех знаков зодиака. Фирменный гороскоп ELLE на месяц от астролога Бернарда Фитцуолтерса.

    • Тесты

      Тесты онлайн: пройти бесплатные психологические тесты без регистрации и смс. Тесты на Elle.ru.

      • Конкурсы

        Участвуй в онлайн конкурсах и викторинах, выиграй ценный приз. Условия и период проведения конкурсов читайте на сайте Elle.ru

        • Видео

          Материалы с видео контентом

          • ELLE Decoration

            Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

          23 января 2017

          Таинственный лес: показ Dior Haute Couture в Париже

          Первая кутюрная коллекция Марии Грации Кьюри в качестве креативного директора Dior

          С назначением на пост креативного директора Dior Марии Грации Кьюри модный Дом взял за практику рассказывать о создании своих коллекций в серии тизеров с участием мастеров бренда. «Я начинаю каждое утро с чтения своего гороскопа», - рассказывает сотрудница ателье бренда в одном из коротких роликов. Гороскопы, астрология, суеверия и талисманы – об этом пошла речь в коллекции, представленной в декорациях магического леса, полного деревьев, украшенных лентами и картами Таро.

          Обитательницами этого леса, отстроенного в музее Родена, стали модели в нарядах, дополненных деликатными полупрозрачными масками животных и невесомыми ободками из длинных перьев. Сами вещи из деликатного кружева, бархата, ламе и шифона транслировали мистическую тематику посредством любимого приема Кьюри – вышивки с изображениями, выполненные в стилистике карт Таро. Миксуя знаковый для Dior ультраженственный силуэт с цитатами из спортивного и милитари стилей, дизайнер представила почти 6 десятков нарядов, сочетающих сдержанную роскошь, присущую вещам haute couture, с культивируемой лаконичностью и практичностью – главными приметами моды образца 2010-х.

          Dior Haute Couture, весна-лето 2017
          Dior Haute Couture, весна-лето 2017
          Dior Haute Couture, весна-лето 2017
          Dior Haute Couture, весна-лето 2017
          Dior Haute Couture, весна-лето 2017
          Dior Haute Couture, весна-лето 2017
          Dior Haute Couture, весна-лето 2017
          Dior Haute Couture, весна-лето 2017
          Dior Haute Couture, весна-лето 2017
          Dior Haute Couture, весна-лето 2017
          Dior Haute Couture, весна-лето 2017
          Dior Haute Couture, весна-лето 2017
          Dior Haute Couture, весна-лето 2017
          Dior Haute Couture, весна-лето 2017
          Dior Haute Couture, весна-лето 2017
          Dior Haute Couture, весна-лето 2017
          Dior Haute Couture, весна-лето 2017
          Dior Haute Couture, весна-лето 2017
          Dior Haute Couture, весна-лето 2017
          Dior Haute Couture, весна-лето 2017
          Dior Haute Couture, весна-лето 2017
          Dior Haute Couture, весна-лето 2017
          Dior Haute Couture, весна-лето 2017
          Dior Haute Couture, весна-лето 2017
          Dior Haute Couture, весна-лето 2017
          Dior Haute Couture, весна-лето 2017
          Dior Haute Couture, весна-лето 2017
          Dior Haute Couture, весна-лето 2017
          Dior Haute Couture, весна-лето 2017
          Dior Haute Couture, весна-лето 2017
          Dior Haute Couture, весна-лето 2017
          Dior Haute Couture, весна-лето 2017
          Dior Haute Couture, весна-лето 2017
          Dior Haute Couture, весна-лето 2017
          Dior Haute Couture, весна-лето 2017
          Dior Haute Couture, весна-лето 2017
          Dior Haute Couture, весна-лето 2017
          Dior Haute Couture, весна-лето 2017
          Dior Haute Couture, весна-лето 2017
          Dior Haute Couture, весна-лето 2017

          Материалы по темам

          Звезды на показе Dior Haute Couture в ПарижеКоролева Испании: главное о показе Yanina Couture

          ELLE проекты

          Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи
          Все лучшее сразуБьюти-подарки, которые приятно себе позволить
          Золотой фонд БолливудаИндийские красавицы, покорившие Запад
          Альтернатива гороскопуХарактеристика по месяцу рождения
          Большие надеждыЗнаменитости, которые не оправдали ожиданий

          Читайте также

          НовостиКоролева Испании: главное о показе Yanina Couture
          Практика50 самых ярких образов мужской Недели моды в Париже
          НовостиОбраз дня: Ксения Собчак на показе Dior Haute Couture в Париже
          НовостиЗвезды на показе Dior Haute Couture в Париже

          ELLE рекомендует

          ПрактикаГимнастика для лица: как привести кожу в тонус
          ПрактикаGet Slim: самые действенные антицеллюлитные средства
          ПрактикаПрограмма максимум: как выглядеть стильно зимой и не замерзнуть
          ПрактикаХолодный прием: зимние beauty-средства и процедуры

          Лучшее на Elle

          Практика15 идеальных средств для ухода за кожей зимой
          ЕдаКак приготовить спагетти?
          ЗвездыСпелись: самые успешные кинопары Голливуда
          Кино5 причин успеха фильма «Ла-Ла Ленд»
          ПрактикаКак правильно маскировать несовершенства кожи
          ЕдаБлюда с самыми дорогими афродизиаками в Москве
          Тренды15 культовых бьюти-трендов всех времен
          ЗвездыДороже «Оскара»: почему Джуд Лоу — главный актер сезона и мужчина мечты?
          ЗдоровьеWellness: актуальные тенденции в области питания и фитнеса
          ИнтервьюМилла Йовович: «Близкие ценят меня за то, что я всегда говорю им правду»
          ПсихологияАльтернатива гороскопу: характеристика по месяцу рождения
          ТрендыНаших шьют: в моде стиль московских окраин
          Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
          Цифровая версия журнала
          Печатная
          версия журнала          Оформить подписку
          Мобильное приложение Elle.ru
          БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

          Все статьи
          © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

          Читайте далее

          Звезды на показе Dior Haute Couture в Париже

          Поздравляем!
          Вы успешно подписались на рассылку ELLE
          Поздравляем!
          Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
          Извините, произошла ошибка!
          Попробуйте еще раз
          Поздравляем!
          Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
          Добро пожаловать!
          Регистрация прошла успешно.
          Добро пожаловать!
          Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.