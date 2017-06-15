Сын Памелы Андерсон, дочь Джейми Фокса и другие дети звезд в новой рекламе Dolce & Gabbana

После январского показа, когда Dolce & Gabbana выпустили на подиум сына Памелы Андерсон и дочь Сильвестра Сталлоне, бренд решил и в дальнейшем активно задействовать «золотую молодежь» в качестве моделей. Во-первых, это основные клиенты фирмы, а во-вторых, такой идеальный маркетинговый ход нацелен в самое сердце миллениалов. Так, модный дом выпустил новую рекламную кампанию осенне-зимней коллекции, сняться для которой пригласил несколько звездных детей. В проекте приняли участие принцесса Дании и Греции Мария-Олимпия, внучка герцога Эдварда Амелия Виндзор, бывшая девушка Бруклина Бекхэма Соня Бен Аммар, дочь Джейми Фокса Коринн Фокс, дочь актера Энди Гарсиа Алессандра Гарсиа-Лоридо, сын Памелы Андерсон Брэндон Томас Ли, музыкант Остин Махоун и звезда YouTube Кэмерон Даллас. Средний возраст новоиспеченных моделей — 21 год.