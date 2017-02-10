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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

10 февраля 2017

Супермодели на показе La Perla в Нью-Йорке

Настоящий звездный десант на шоу новой коллекции бренда

Стартовавшая в Нью-Йорке Неделя моды только набирает обороты. Пока главные игроки на американском модном рынке только готовятся к своим показам, все внимание оказалось приковано к шоу La Perla и коллекции недавно назначенной креативным директором марки Джулии Харт.

Дизайнер сделала ставку на сложный сет-дизайн (пространство выставочного центра SIR Stage37 разделили на 6 разных комнат: сад, гостиную и балкон) и звездный состав моделей – на подиум вышли Наоми Кэмпбелл, Саша Пивоварова, Кендалл Дженнер и еще десяток девушек, входящих в рейтинги самых востребованных манекенщиц последних лет.

Супермодели на показе La Perla в Нью-Йорке
Супермодели на показе La Perla в Нью-Йорке
Супермодели на показе La Perla в Нью-Йорке
Супермодели на показе La Perla в Нью-Йорке

Наоми Кэмпбелл

Супермодели на показе La Perla в Нью-Йорке

Кендалл Дженнер

Супермодели на показе La Perla в Нью-Йорке

Джордан Данн

Супермодели на показе La Perla в Нью-Йорке

Стелла Максвелл

Супермодели на показе La Perla в Нью-Йорке

Джоан Смоллс

Супермодели на показе La Perla в Нью-Йорке

Изабели Фонтана

Супермодели на показе La Perla в Нью-Йорке

Саша Пивоварова

Супермодели на показе La Perla в Нью-Йорке

Валерия Кауфман

Супермодели на показе La Perla в Нью-Йорке

Гвинет Пэлтроу

Супермодели на показе La Perla в Нью-Йорке

Джулия Рестуан-Ройтфельд

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