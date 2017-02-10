Супермодели на показе La Perla в Нью-Йорке

Стартовавшая в Нью-Йорке Неделя моды только набирает обороты. Пока главные игроки на американском модном рынке только готовятся к своим показам, все внимание оказалось приковано к шоу La Perla и коллекции недавно назначенной креативным директором марки Джулии Харт.

Дизайнер сделала ставку на сложный сет-дизайн (пространство выставочного центра SIR Stage37 разделили на 6 разных комнат: сад, гостиную и балкон) и звездный состав моделей – на подиум вышли Наоми Кэмпбелл, Саша Пивоварова, Кендалл Дженнер и еще десяток девушек, входящих в рейтинги самых востребованных манекенщиц последних лет.