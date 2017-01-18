Стритстайл: самые модные мужчины Милана

Глядя на героев стритстайла миланской Недели мужской моды, кажется, что на мужчинах в принципе любая одежда смотрится более выигрышно, чем на женщинах. Главной приметой модников в этом сезоне стали тонкие свитеры с высоким горлом, которые городские денди сочетали не только с пиджаком, но и с тренчем, пальто, жилетом, а порой даже с косухой, — словом, старые добрые водолазки получили новую жизнь. Уличные фотографы не успевали спускать затворы камер, а резиденты fashion week пускали в ход весь свой щегольский арсенал. В целом же уличный стиль Милана — это все еще совершенная эклектика (микс расслабленной классики и подчеркнуто небрежных сложносочиненных образов). Рассматриваем лучшие аутфиты в объективах стритфотографов Недели мужской моды в Милане сезона осень–зима 2017/2018.