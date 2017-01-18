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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

18 января 2017

Стритстайл: самые модные мужчины Милана

Рассматриваем образы самых стильных героев Недели мужской моды

Глядя на героев стритстайла миланской Недели мужской моды, кажется, что на мужчинах в принципе любая одежда смотрится более выигрышно, чем на женщинах. Главной приметой модников в этом сезоне стали тонкие свитеры с высоким горлом, которые городские денди сочетали не только с пиджаком, но и с тренчем, пальто, жилетом, а порой даже с косухой, — словом, старые добрые водолазки получили новую жизнь. Уличные фотографы не успевали спускать затворы камер, а резиденты fashion week пускали в ход весь свой щегольский арсенал. В целом же уличный стиль Милана — это все еще совершенная эклектика (микс расслабленной классики и подчеркнуто небрежных сложносочиненных образов). Рассматриваем лучшие аутфиты в объективах стритфотографов Недели мужской моды в Милане сезона осень–зима 2017/2018.

Стритстайл: самые модные мужчины Милана
Стритстайл: самые модные мужчины Милана
Стритстайл: самые модные мужчины Милана
Стритстайл: самые модные мужчины Милана
Стритстайл: самые модные мужчины Милана
Стритстайл: самые модные мужчины Милана
Стритстайл: самые модные мужчины Милана
Стритстайл: самые модные мужчины Милана
Стритстайл: самые модные мужчины Милана
Стритстайл: самые модные мужчины Милана
Стритстайл: самые модные мужчины Милана
Стритстайл: самые модные мужчины Милана
Стритстайл: самые модные мужчины Милана
Стритстайл: самые модные мужчины Милана
Стритстайл: самые модные мужчины Милана
Стритстайл: самые модные мужчины Милана
Стритстайл: самые модные мужчины Милана
Стритстайл: самые модные мужчины Милана
Стритстайл: самые модные мужчины Милана
Стритстайл: самые модные мужчины Милана
Стритстайл: самые модные мужчины Милана
Стритстайл: самые модные мужчины Милана
Стритстайл: самые модные мужчины Милана
Стритстайл: самые модные мужчины Милана
Стритстайл: самые модные мужчины Милана
Стритстайл: самые модные мужчины Милана
Стритстайл: самые модные мужчины Милана
Стритстайл: самые модные мужчины Милана
Стритстайл: самые модные мужчины Милана
Стритстайл: самые модные мужчины Милана
Стритстайл: самые модные мужчины Милана
Стритстайл: самые модные мужчины МиланаФОТОGetty Images

Наоми Кэмпбелл разделась для Givenchy JeansНаших шьют: в моде стиль московских окраин

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Наоми Кэмпбелл разделась для Givenchy Jeans

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