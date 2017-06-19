Стал известен пол новорожденных детей Бейонсе и Джей Зи

О беременности Бейонсе стало известно в начале этого года — певица поделилась в Instagram откровенной фотосессией, заявив о своем положении. Но, несмотря на то, что во время беременности Бейонсе посещала светские мероприятия и делилась фотографиями, на которых был виден растущий животик, о том, что малыши появились на свет, звезда решила умолчать. И спустя две недели бурных обсуждений в сети информация подтвердилась — Бейонсе и Джей Зи стали родителями близнецов 12 июня. Сначала об этом рассказали друзья пары, а затем и отец певицы — в своем Twitter он написал: «Они здесь», — добавив картинку с надписью: «С днем рождения, близнецы! С любовью, дедушка».

Также стал известен пол малышей: если ранее сообщалось, что у супругов родились девочки, то теперь осведомленные источники уверены: это мальчик и девочка.

Что ж, остается лишь ждать официального подтверждения от самих родителей. Пока представители Бейонсе сообщают, что скоро ее и малышей выпишут из клиники.

Напомним, Бейонсе и Джей Зи поженились в 2008 году, а в 2012 у них родился первенец - дочка Блю Айви.