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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

19 июня 2017

Стал известен пол новорожденных детей Бейонсе и Джей Зи

Кто родился у самой крепкой пары мирового шоу-бизнеса?

О беременности Бейонсе стало известно в начале этого года — певица поделилась в Instagram откровенной фотосессией, заявив о своем положении. Но, несмотря на то, что во время беременности Бейонсе посещала светские мероприятия и делилась фотографиями, на которых был виден растущий животик, о том, что малыши появились на свет, звезда решила умолчать. И спустя две недели бурных обсуждений в сети информация подтвердилась — Бейонсе и Джей Зи стали родителями близнецов 12 июня. Сначала об этом рассказали друзья пары, а затем и отец певицы — в своем Twitter он написал: «Они здесь», — добавив картинку с надписью: «С днем рождения, близнецы! С любовью, дедушка».

Бейонсе
Джей Зи и Бейонсе

Также стал известен пол малышей: если ранее сообщалось, что у супругов родились девочки, то теперь осведомленные источники уверены: это мальчик и девочка.

Что ж, остается лишь ждать официального подтверждения от самих родителей. Пока представители Бейонсе сообщают, что скоро ее и малышей выпишут из клиники.

Напомним, Бейонсе и Джей Зи поженились в 2008 году, а в 2012 у них родился первенец - дочка Блю Айви.

Джей Зи и Бейонсе

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