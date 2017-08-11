Снова в деле: Ирина Шейк снялась в новой фотосессии

Чуть больше четырех месяцев назад Ирина Шейк впервые стала мамой. Как это часто бывает в модельном бизнесе, длинного декрета у возлюбленной Брэдли Купера не предполагалось: буквально спустя полтора месяца после рождения дочери Ирина вначале улетела сниматься в Нью-Йорк, а после отправилась в Канны на ежегодный кинофестиваль.

Сегодня супермодель по-прежнему часто оставляет малышку Лею де Сену на попечение бабушек и нянь. Так, одним из последних рабочих проектов Шейк стала съемка для глянцевого журнала, одним из образов для которой был total look Marc Jacobs. Кадр сделан на бэкстейдже фотосессии: Ирина стоит на лестнице в светлых атласных штанах с завышенной талией, яркой полурастегнутой рубашке, из-под которой проглядывается бра, и короткой куртке-косухе с объемными меховыми рукавами.

Примечательно, что на фото Шейк изображена без макияжа и укладки. Поклонники звезды не преминули отметить, что у нее уставший и изможденный вид. Все свободное от работы время Ирина старается посвящать дочери Лее: папарацци часто фотографируют знаменитость вместе с малышкой во время прогулки около дома или по пути на соседний фермерский рынок. Иногда им компанию составляет и Брэдли Купер, который недавно завершил работу над своей первой крупной режиссерской лентой «Звезда родилась» и теперь начал намного больше времени проводить рядом с дочерью и возлюбленной.