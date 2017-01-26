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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

26 января 2017

Снова на арене: показ Ulyana Sergeenko в Париже

Драма и мистика на шоу русского дизайнера

Снова на арене: показ Ulyana Sergeenko Couture с Натальей Водяновой и Даутцен Крез в главных ролях

Ульяна Сергеенко представила в Париже по-настоящему магическое шоу – модели двигались по круглой арене «Зимнего цирка» на улице Амелот, а саму драматическую коллекцию оттенял линчевский красный занавес. Образы Ульяны оказались для весеннего сезона весьма неожиданными – темные цвета (ультрамарин и кобальт, хвойный и пунцовый), тяжелые ткани, закрытые силуэты и даже пальто. Но ценность коллекции дизайнера не в сезонности, а в настроении. Ульяна обыгрывает главный символ женской сексуальности, а значит и сексизма – корсет – и реанимирует его репутацию: даже заточенная в клетку китового уса женщина в платье Ulyana Sergeenko выглядит сильной, а чувствует себя уверенной. Возможно, все дело в моделях, от которых слабости никогда и не ждешь – показ открывала Наталья Водянова, а закрывала Даутцен Крез!

Снова на арене: показ Ulyana Sergeenko Couture с Натальей Водяновой и Даутцен Крез в главных ролях

Наталья Водянова

Снова на арене: показ Ulyana Sergeenko Couture с Натальей Водяновой и Даутцен Крез в главных ролях

Наталья Водянова

Снова на арене: показ Ulyana Sergeenko Couture с Натальей Водяновой и Даутцен Крез в главных ролях

Даутцен Крез

Снова на арене: показ Ulyana Sergeenko Couture с Натальей Водяновой и Даутцен Крез в главных ролях

Даутцен Крез

Снова на арене: показ Ulyana Sergeenko Couture с Натальей Водяновой и Даутцен Крез в главных ролях
Снова на арене: показ Ulyana Sergeenko Couture с Натальей Водяновой и Даутцен Крез в главных ролях
Снова на арене: показ Ulyana Sergeenko Couture с Натальей Водяновой и Даутцен Крез в главных ролях
Снова на арене: показ Ulyana Sergeenko Couture с Натальей Водяновой и Даутцен Крез в главных ролях
Снова на арене: показ Ulyana Sergeenko Couture с Натальей Водяновой и Даутцен Крез в главных ролях
Снова на арене: показ Ulyana Sergeenko Couture с Натальей Водяновой и Даутцен Крез в главных ролях
Снова на арене: показ Ulyana Sergeenko Couture с Натальей Водяновой и Даутцен Крез в главных ролях
Снова на арене: показ Ulyana Sergeenko Couture с Натальей Водяновой и Даутцен Крез в главных ролях
Снова на арене: показ Ulyana Sergeenko Couture с Натальей Водяновой и Даутцен Крез в главных ролях
Снова на арене: показ Ulyana Sergeenko Couture с Натальей Водяновой и Даутцен Крез в главных ролях
Снова на арене: показ Ulyana Sergeenko Couture с Натальей Водяновой и Даутцен Крез в главных ролях
Снова на арене: показ Ulyana Sergeenko Couture с Натальей Водяновой и Даутцен Крез в главных ролях
Снова на арене: показ Ulyana Sergeenko Couture с Натальей Водяновой и Даутцен Крез в главных ролях

Наталья Водянова

Снова на арене: показ Ulyana Sergeenko Couture с Натальей Водяновой и Даутцен Крез в главных ролях

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