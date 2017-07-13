Smart is sexy: супермодели с высшим образованием

Красота — это не просто безупречное тело и сногсшибательная улыбка, но и ум. И если у большинства голливудских звезд есть высшее образование, то модели, начиная строить карьеру в слишком юном возрасте, не успевают закончить университет. ELLE знает знаменитых красавиц, которые сломали стереотипы: они получили диплом и сделали головокружительную карьеру.

Синди Кроуфорд

Легендарная супермодель 90-х успела не только стать одной из самых красивых женщин планеты, но и поучиться в университете. Синди окончила школу с высшими баллами и получила грант на обучение в Северо-западном университете в штате Иллинойс. Семья пророчила Кроуфорд карьеру инженера-химика, но после первого семестра она оставила учебу, чтобы сосредоточиться на работе моделью. Правда, говорят, что Синди все же получила диплом, но намного позже.

Саша Пивоварова

Русская красавица Саша Пивоварова, успешно работающая за рубежом, училась на факультете истории искусства в Российском государственном гуманитарном университете и параллельно занималась моделингом. Тогда она познакомилась с фотографом (и будущим мужем) Игорем Вишняковым, который и отправил фотографии девушки в известное модельное агентство IMG.

Тайра Бэнкс

Тайра Бэнкс решила заняться образованием, когда уже стала известной. Модель и телеведущая отправилась изучать менеджмент в Гарвардскую школу бизнеса. По признанию Бэнкс, сначала ей было очень сложно, но постепенно она втянулась, а теперь даже ведет свой собственный курс в Гарварде.

Кристи Тарлингтон

На пике своей карьеры Кристи Тарлингтон вдруг решила сделать перерыв, чтобы поступить в Нью-Йоркский университет, который успешно окончила. У супермодели есть диплом в сфере религии и восточной философии.

Лили Коул

Популярность Лили Коул в мире моды пришлась как раз на время ее обучения в университете. Девушка получила ученую степень по истории искусств и вошла в число студентов, которые лидировали по оценкам и в первый, и в последний год обучения в Кембридже. При этом она успевала не только сниматься для обложек, но и пробовать себя в кино.

Иман

Сомалийка Иман окончила среднюю школу в Египте с высшими баллами, а затем изучала политологию в Университете Найроби. А еще она настоящий полиглот: модель владеет пятью языками: сомалийским, арабским, итальянским, французским и английским.

Саша Лусс

В своих интервью успешная российская модель Саша Лусс неоднократно говорила, что мечтала поступить в Кембридж. И ее мечта исполнилась. Пока Саша участвовала в показах Dior, Versace и Balmain, она готовилась к поступлению на факультет истории литературы. В итоге Лусс справилась с вступительными испытаниями, правда, неизвестно, закончила ли легендарный университет.

Брук Шилдс

Модель и актриса Брук Шилдс закончила один из самых лучших университетов Америки — Принстон, а в 1987 году ей даже присудили степень бакалавра в области французской литературы.

Эди Кэмпбелл