До начала нового учебного года остался всего месяц — самое время задуматься о школьной форме. Об этом, кстати, уже позаботился H&M, представив коллекцию для мальчиков и девочек до 16 лет. Здесь и классические костюмы, и лаконичные платья, и хлопковые легкие рубашки на каждый день — все в монохромно-пастельной гамме. Новый школьный гардероб уже примерили дети звездных мам, приняв участие в фотопроекте, который снимался в стенах самого живописного факультета МГУ — факультета журналистики. Так, в лукбуке бренда снялись Полина Гагарина с сыном Андреем, Екатерина Волкова с дочерью Лизой, Яна Рудковская с сыном Сашей и другие звезды.