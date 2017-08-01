Москва, я люблю тебя! гид по столице
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Сексуальный гороскоп на август sex-прогноз
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    Мода

    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    01 августа 2017

    Скоро в школу: звезды и их дети в новой рекламной кампании H&M

    Полина Гагарина и другие знаменитые мамы в новом ярком фотопроекте бренда

    До начала нового учебного года остался всего месяц — самое время задуматься о школьной форме. Об этом, кстати, уже позаботился H&M, представив коллекцию для мальчиков и девочек до 16 лет. Здесь и классические костюмы, и лаконичные платья, и хлопковые легкие рубашки на каждый день — все в монохромно-пастельной гамме. Новый школьный гардероб уже примерили дети звездных мам, приняв участие в фотопроекте, который снимался в стенах самого живописного факультета МГУ — факультета журналистики. Так, в лукбуке бренда снялись Полина Гагарина с сыном Андреем, Екатерина Волкова с дочерью Лизой, Яна Рудковская с сыном Сашей и другие звезды.

    1/7
    • Скоро в школу: звездные мамы с детьми в новой рекламной кампании H&M | галерея [1] фото [7]
    • Скоро в школу: звездные мамы с детьми в новой рекламной кампании H&M | галерея [1] фото [6]
    • Скоро в школу: звездные мамы с детьми в новой рекламной кампании H&M | галерея [1] фото [1]
    • Скоро в школу: звездные мамы с детьми в новой рекламной кампании H&M | галерея [1] фото [2]
    • Скоро в школу: звездные мамы с детьми в новой рекламной кампании H&M | галерея [1] фото [3]
    • Скоро в школу: звездные мамы с детьми в новой рекламной кампании H&M | галерея [1] фото [5]
    • Скоро в школу: звездные мамы с детьми в новой рекламной кампании H&M | галерея [1] фото [4]

    Полина Гагарина с сыном Андреем

    Екатерина Волкова с дочерью Елизаветой

    Тамуна Циклаури с сыном Адамом

    Яна Рудковская с сыном Александром

    Евгения Павлин с дочерью Магдаленой

    Марина Ким с дочерью Брианой

    Дарья Лисиченко с дочерью Леной

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз