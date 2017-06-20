Скончалась основательница модного дома Fendi

Сегодня стало известно, что на 81-м году жизни скончалась Карла Фенди, одна из основательниц легендарного дома Fendi. В 50-х годах прошлого века Карла возглавила семейный бизнес (тогда еще небольшой магазин меха и кожи в Риме) вместе с четырьмя сестрами: Паолой, Франкой, Анной и Альдой. При этом изначально дизайнером выступила Анна, в то время как Карла занималась текущими делами. Однако вскоре сестры пригласили на должность креативного директора Карла Лагерфельда. Карла в свою очередь занялась меценатством и основала именной фонд по поддержке культурных традиций в искусстве, литературе, кино и моде.