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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

20 июня 2017

Скончалась основательница модного дома Fendi

Карле Фенди было 80 лет

Сегодня стало известно, что на 81-м году жизни скончалась Карла Фенди, одна из основательниц легендарного дома Fendi. В 50-х годах прошлого века Карла возглавила семейный бизнес (тогда еще небольшой магазин меха и кожи в Риме) вместе с четырьмя сестрами: Паолой, Франкой, Анной и Альдой. При этом изначально дизайнером выступила Анна, в то время как Карла занималась текущими делами. Однако вскоре сестры пригласили на должность креативного директора Карла Лагерфельда. Карла в свою очередь занялась меценатством и основала именной фонд по поддержке культурных традиций в искусстве, литературе, кино и моде.


Карла Фенди

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