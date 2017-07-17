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    17 июля 2017

    Сколько получат наследники Марка Цукерберга?

    Что оставит своим детям один из самых молодых миллиардеров планеты?

    На днях Марк Цукерберг опубликовал первую фотографию беременной жены Присциллы Чан. Как отметил сам основатель Facebook, снимок был сделан несколько недель назад во время путешествия супругов по Аляске.

    Напомним, в декабре 2015 года у пары родилась дочь Максима Чан. Несмотря на многомиллионные доходы, наследница Цукерберга получит лишь один процент от состояния своего отца, который, правда, теперь ей предстоит поделить со своей младшей сестрой или братом. По самым скромным расчетам сейчас состояние основателя Facebook оценивается в 66,7 миллиардов долларов и продолжает расти: «В прошлом месяце Марк за пять дней заработал более $3,5 миллиардов. Из этого расчета, даже если наследство будет составлять всего по полпроцента на ребенка, оно будет равняться $333 млн каждому», — отметил один из экономистов компании.


    Напомним, два года назад Марк и Присцилла объявили о своем желании отдать 99% всех своих средств на благотворительность: «Макс, мы очень любим тебя и поэтому хотим сделать окружающий мир, в котором ты будешь расти и воспитывать своих будущих детей, лучше».

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