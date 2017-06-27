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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

27 июня 2017

Семейные узы: Белла Хадид устроила сюрприз для своей бабушки

Супермодель оказалась идеальной внучкой

Вчера Белла Хадид приехала в Голландию на день рождения своей тяжелобольной бабушки. Ее визит стал настоящим сюрпризом для пожилой женщины. Ради такого события модель отказалась от работы на три дня. На видео, которое выложила Белла у себя в Instagram, заметно, как бабушка не хотела отпускать внучку из объятий. «Эти дни, проведенные с родными, для меня очень важны. Я ни на что их не променяю. С днем рождения, дорогая Ома! Спасибо, что вырастила мою маму такой, какая она есть!» — написала Белла под видео. Модель часто отмечает, что хотела бы больше времени проводить со своей семьей, но из-за плотного графика (десятки рекламных контрактов и сотни шоу в сезон недель моды) ей не очень часто удается видеться с родными.

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