Селена Гомес стала лицом Coach

Прошлый год для Селены Гомес был отмечен двумя важными событиями в карьере. Во-первых, ее официально объявили самой популярной звездой Instagram. Во-вторых, Селена подписала контракт с легендарной американской маркой Coach на 10 миллионов долларов. Подробности долго держались в секрете, но недавно опубликовали кадры долгожданной рекламной кампании. Селена позирует в мягком желтом свете на пассажирском сидении винтажного автомобиля «Плимут» с новыми моделями сумок. Стюарт Веверс, креативный директор Coach, объяснил, что выбрал для съемок именно Селену, потому что «у нее особенный контакт с молодым поколением». Видимо, Coach вслед за Dior, Tiffany & Co. и многими другими историческими брендами, решили, что пора обратить на себя внимание миллениалов.