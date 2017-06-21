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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

21 июня 2017

Селена Гомес стала лицом Coach

Первые кадры рекламной кампании со звездой Instagram в главной роли

Прошлый год для Селены Гомес был отмечен двумя важными событиями в карьере. Во-первых, ее официально объявили самой популярной звездой Instagram. Во-вторых, Селена подписала контракт с легендарной американской маркой Coach на 10 миллионов долларов. Подробности долго держались в секрете, но недавно опубликовали кадры долгожданной рекламной кампании. Селена позирует в мягком желтом свете на пассажирском сидении винтажного автомобиля «Плимут» с новыми моделями сумок. Стюарт Веверс, креативный директор Coach, объяснил, что выбрал для съемок именно Селену, потому что «у нее особенный контакт с молодым поколением». Видимо, Coach вслед за Dior, Tiffany & Co. и многими другими историческими брендами, решили, что пора обратить на себя внимание миллениалов.

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