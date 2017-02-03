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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

03 февраля 2017

See By Chloe и универмаг “Цветной” представят эксклюзивный свитшот

Коллаборация приурочена ко Дню всех влюбленных

Накануне дня Святого Валентина универмаг “Цветной” и французская марка See By Chloe объединились, чтобы создать специальный свитшот, являющийся решением для повседневного образа с романтическим акцентом.

Женственный дизайн, контрастное соединение серых и пудро-бежевых оттенков, фирменный принт See By Chloe -Bisou с изображением губ и сердца не оставит равнодушной ни одну девушку и идеально подойдет для романтических прогулок в холодное время года. Объемный мягкий свитшот выполнен из эластичного хлопка и станет прекрасным подарком ко Дню всех влюбленных. Лицом рекламной съемки стала совладелица INDEXflat Анка Цицишвили.

Результат сотрудничества “Цветной” и See by Chloe появится в pop-up See by Chloe на первом этаже Универмага с 7 февраля.

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