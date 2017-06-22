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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

22 июня 2017

Роскошная Ирина Шейк снялась для Blumarine

Итальянский модный дом опубликовал чувственные снимки супермодели

Супермодель Ирина Шейк сейчас посвящает большую часть времени семье — этой весной у них с Брэдли Купером родилась дочка. Сегодня появились прекрасные новости для поклонников, соскучившихся по новым съемкам Шейк: вышла рекламная кампания Blumarine с ней в главной роли. На чувственных снимках модель демонстрирует платья с открытыми плечами и элегантные платья с глубокими вырезами. Проект был запущен еще до беременности Шейк — в преддверии 40-летнего юбилея Blumarine. Однако уже сейчас ходят слухи, что модель совсем скоро готовится выйти из декретного отпуска.

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  • Роскошная Ирина Шейк снялась для Blumarine | галерея [1] фото [1]
  • Роскошная Ирина Шейк снялась для Blumarine | галерея [1] фото [2]
  • Роскошная Ирина Шейк снялась для Blumarine | галерея [1] фото [3]
  • Роскошная Ирина Шейк снялась для Blumarine | галерея [1] фото [4]
  • Роскошная Ирина Шейк снялась для Blumarine | галерея [1] фото [5]
  • Роскошная Ирина Шейк снялась для Blumarine | галерея [1] фото [6]
  • Роскошная Ирина Шейк снялась для Blumarine | галерея [1] фото [7]

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