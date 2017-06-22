Роскошная Ирина Шейк снялась для Blumarine

Супермодель Ирина Шейк сейчас посвящает большую часть времени семье — этой весной у них с Брэдли Купером родилась дочка. Сегодня появились прекрасные новости для поклонников, соскучившихся по новым съемкам Шейк: вышла рекламная кампания Blumarine с ней в главной роли. На чувственных снимках модель демонстрирует платья с открытыми плечами и элегантные платья с глубокими вырезами. Проект был запущен еще до беременности Шейк — в преддверии 40-летнего юбилея Blumarine. Однако уже сейчас ходят слухи, что модель совсем скоро готовится выйти из декретного отпуска.