Рианна выпустила носки со своими лучшими образами

Рианна представила линию носков со своими лучшими образами. В коллекцию, выпущенную совместно с брендом Stance, вошли носки с изображениями певицы на церемониях CFDA Fashion Awards 2014 и Met Gala 2015. Также в линейке есть модели с образами из клипов Work и Pour it Up. Носки уже можно заказать на сайте бренда Stance. Приблизительная цена за комплект из двух пар носков — 3000 рублей.