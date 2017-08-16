Мода

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    16 августа 2017

    Рианна выпустила носки со своими лучшими образами

    Носки украшают изображения Рианны из клипа Work и с церемонии Met Gala 2015

    Рианна представила линию носков со своими лучшими образами. В коллекцию, выпущенную совместно с брендом Stance, вошли носки с изображениями певицы на церемониях CFDA Fashion Awards 2014 и Met Gala 2015. Также в линейке есть модели с образами из клипов Work и Pour it Up. Носки уже можно заказать на сайте бренда Stance. Приблизительная цена за комплект из двух пар носков — 3000 рублей.

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    Слева - Рианна в клипе "Pour it Up". Справа - Рианна в клипе "Work"

    Рианна выпустила носки со своими лучшими образами фото [2]

    Слева - Рианна на церемонии CFDA в 2014 году. Справа - Рианна на Met Gala в 2015 году

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