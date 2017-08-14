Регина Тодоренко и Максим Матвеев в новой рекламной кампании NO ONE

Регина Тодоренко и Максим Матвеев приняли участие в съемке новой рекламной кампании NO ONE. Ведущая шоу «Орел и Решка» и актер представили образы в офисном стиле, которые дополнила обувь из осенне-зимних коллекций Casadei, Premiata, Sergio Rossi, Pollini, Barracuda и других брендов. Обувь с мехом, мюли, ботфорты и классические кроссовки — Регина и Максим представили все тренды нового сезона.