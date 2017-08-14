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    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    14 августа 2017

    Регина Тодоренко и Максим Матвеев в новой рекламной кампании NO ONE

    Телеведущая и актер в образах из осенне-зимних коллекций известных марок

    Регина Тодоренко и Максим Матвеев приняли участие в съемке новой рекламной кампании NO ONE. Ведущая шоу «Орел и Решка» и актер представили образы в офисном стиле, которые дополнила обувь из осенне-зимних коллекций Casadei, Premiata, Sergio Rossi, Pollini, Barracuda и других брендов. Обувь с мехом, мюли, ботфорты и классические кроссовки — Регина и Максим представили все тренды нового сезона.

    Напомним, что компания NO ONE занимает одно из лидирующих мест на российском рынке в секторе продаж элитной обуви и аксессуаров ведущих мировых дизайнеров: Baldinini, Chiara Ferragni, Braccialini, Vivienne Westwood, Giuseppe Zanotti Design, Stuart Weitzman, Cocinelle и многие другие.

    Регина Тодоренко и Максим Матвеев в новой рекламной кампании NO ONE фото [1]
    Регина Тодоренко и Максим Матвеев в новой рекламной кампании NO ONE фото [2]
    Регина Тодоренко и Максим Матвеев в новой рекламной кампании NO ONE фото [3]
    Регина Тодоренко и Максим Матвеев в новой рекламной кампании NO ONE фото [4]
    Регина Тодоренко и Максим Матвеев в новой рекламной кампании NO ONE фото [5]
    Регина Тодоренко и Максим Матвеев в новой рекламной кампании NO ONE фото [7]
    Регина Тодоренко и Максим Матвеев в новой рекламной кампании NO ONE фото [6]
    Регина Тодоренко и Максим Матвеев в новой рекламной кампании NO ONE фото [8]
    Регина Тодоренко и Максим Матвеев в новой рекламной кампании NO ONE фото [9]
    Регина Тодоренко и Максим Матвеев в новой рекламной кампании NO ONE фото [10]

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