Регина Тодоренко и Максим Матвеев в новой рекламной кампании NO ONE

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Телеведущая и актер в образах из осенне-зимних коллекций известных марок
Регина Тодоренко и Максим Матвеев приняли участие в съемке новой рекламной кампании NO ONE. Ведущая шоу «Орел и Решка» и актер представили образы в офисном стиле, которые дополнила обувь из осенне-зимних коллекций Casadei, Premiata, Sergio Rossi, Pollini, Barracuda и других брендов. Обувь с мехом, мюли, ботфорты и классические кроссовки — Регина и Максим представили все тренды нового сезона.
Напомним, что компания NO ONE занимает одно из лидирующих мест на российском рынке в секторе продаж элитной обуви и аксессуаров ведущих мировых дизайнеров: Baldinini, Chiara Ferragni, Braccialini, Vivienne Westwood, Giuseppe Zanotti Design, Stuart Weitzman, Cocinelle и многие другие.
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