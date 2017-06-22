Редкие снимки Кейт Мосс в рекламной кампании Calvin Klein

Раф Симонс, креативный директор Calvin Klein, переосмыслил культовый аромат Obsession, новая версия которого теперь будет выходить под названием Obsessed. В качестве рекламной кампании Симонс решил использовать личные, до этого нигде не публиковавшиеся фотографии Кейт Мосс. Они были сделаны в 1993 году ее бойфрендом и фотографом Марио Сорренти. Тогда они вдвоем отправились на Виргинские острова в Атлантическом океане, чтобы снять рекламную кампанию для аромата Obsession. Но в этот раз для новой модификации Obsessed использовали очень личные снимки бэкстейджа. «Мне было 20, ей было 18. Нас ничто не беспокоило, у нас не было проблем, вообще ничего не было. И терять было нечего. Прекрасное время», — прокомментировал Марио Сорренти.