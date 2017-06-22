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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

22 июня 2017

Редкие снимки Кейт Мосс в рекламной кампании Calvin Klein

Архивные снимки юной супермодели стали рекламой аромата Obsessed

Раф Симонс, креативный директор Calvin Klein, переосмыслил культовый аромат Obsession, новая версия которого теперь будет выходить под названием Obsessed. В качестве рекламной кампании Симонс решил использовать личные, до этого нигде не публиковавшиеся фотографии Кейт Мосс. Они были сделаны в 1993 году ее бойфрендом и фотографом Марио Сорренти. Тогда они вдвоем отправились на Виргинские острова в Атлантическом океане, чтобы снять рекламную кампанию для аромата Obsession. Но в этот раз для новой модификации Obsessed использовали очень личные снимки бэкстейджа. «Мне было 20, ей было 18. Нас ничто не беспокоило, у нас не было проблем, вообще ничего не было. И терять было нечего. Прекрасное время», — прокомментировал Марио Сорренти.

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  • Редкие снимки Кейт Мосс в рекламной кампании Calvin Klein | галерея [1] фото [1]
  • Редкие снимки Кейт Мосс в рекламной кампании Calvin Klein | галерея [1] фото [2]
  • Редкие снимки Кейт Мосс в рекламной кампании Calvin Klein | галерея [1] фото [3]
  • Редкие снимки Кейт Мосс в рекламной кампании Calvin Klein | галерея [1] фото [4]

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