Раф Симонс запустил линию одежды «на заказ» Calvin Klein By Appointment

Но и тут Раф Симонс всех удивил – By Appointment не просто коллекция, это возрождение ателье Дома по индивидуальной работе с клиентами Made to Measure. “Calvin Klein не только о джинсах и нижнем белье, - объясняет свою точку зрения бельгийский дизайнер, - этот бренд о чем-то гораздо большем». О чем? Позиция Симонса уже проявилась в кадрах лукбука, снятых Вилли Вандерперре – здесь есть и узнаваемый минимализм, и небанальное исполнение (взять хотя бы юбку в виде американского флага на модели Эбби Ли). И, кстати, о действующих лицах – лицами By Appointment стали и известные модели, от Линейси Монтеро до Кики Уиллемс, и начинающие актрисы – Эбби Ли и Милли Бобби Браун, знакомая вам по сериалу «Очень странные дела».