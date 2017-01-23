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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

23 января 2017

Раф Симонс запустил линию одежды «на заказ» Calvin Klein By Appointment

Неожиданный дебют бельгийца в американском бренде

Раф Симонс запустил линию одежды "на заказ" Calvin Klein By Appointment

Лулу

Раф Симонс запустил линию одежды "на заказ" Calvin Klein By Appointment

Тесса Бруинсма

С момента объявления Рафа Симонса креативным директором Calvin Klein в прошлом году, мир замер в ожидании – в прессе не появлялось ни малейшего намека на то, как будут выглядеть коллекции американского бренда. Все ждали 10 февраля – именно в этот день Симонс обещал показать дебютную коллекцию на недели моды в Нью-Йорке. Но ждать пришлось гораздо меньше – фотографии из первого лукбука дизайнера для Calvin Klein увидели свет уже сегодня.

Раф Симонс запустил линию одежды "на заказ" Calvin Klein By Appointment

Милли Бобби Браун

Раф Симонс запустил линию одежды "на заказ" Calvin Klein By Appointment

Эбби Ли

Но и тут Раф Симонс всех удивил – By Appointment не просто коллекция, это возрождение ателье Дома по индивидуальной работе с клиентами Made to Measure. “Calvin Klein не только о джинсах и нижнем белье, - объясняет свою точку зрения бельгийский дизайнер, - этот бренд о чем-то гораздо большем». О чем? Позиция Симонса уже проявилась в кадрах лукбука, снятых Вилли Вандерперре – здесь есть и узнаваемый минимализм, и небанальное исполнение (взять хотя бы юбку в виде американского флага на модели Эбби Ли). И, кстати, о действующих лицах – лицами By Appointment стали и известные модели, от Линейси Монтеро до Кики Уиллемс, и начинающие актрисы – Эбби Ли и Милли Бобби Браун, знакомая вам по сериалу «Очень странные дела».

Раф Симонс запустил линию одежды "на заказ" Calvin Klein By Appointment

Эбби Ли

Раф Симонс запустил линию одежды "на заказ" Calvin Klein By Appointment

Эбби Ли

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