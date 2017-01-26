Принцесса Греза: главное о показе Valentino Haute Couture

Лаконичные строгие силуэты, напоминающие одежды античных богинь, архитектурный крой, тончайшие оттенки цвета, принты и вышивки, будто проступающие постепенно, после долгого внимательного взгляда – филигранные детали и обманчивая на первый взгляд простота завораживают. «Яркие цвета размыты до «пыльного» белого, легкого, почти невидимого глазу», - подчеркивается в пресс-релизе. Лейтмотив коллекции: «Смысл и правда - в мечтах». Струящие туники, брючные костюмы с мантиями и кейпами, легкие шифоновые платья с вышивкой, лишь отдаленно напоминающие о прошлом дизайнерского дуэта, бесспорно найдут свое место на красной ковровой дорожке. Похоже, что сольная партия Пьерпаоло Пиччоли набирает силу.