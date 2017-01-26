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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

26 января 2017

Принцесса Греза: главное о показе Valentino Haute Couture

Первая сольная коллекция Haute Couture Пьерпаоло Пиччоли

В выборе места показа Пьерпаоло Пиччоли верен традициям - гостей пригласили в отель Salomon de Rothschild. Абстрактные полотна, предоставленные специально для шоу частным фондом Trioche DeLeon Collection, подчеркивали впечатление зыбкости и сна наяву от образов новой коллекции.

Лаконичные строгие силуэты, напоминающие одежды античных богинь, архитектурный крой, тончайшие оттенки цвета, принты и вышивки, будто проступающие постепенно, после долгого внимательного взгляда – филигранные детали и обманчивая на первый взгляд простота завораживают. «Яркие цвета размыты до «пыльного» белого, легкого, почти невидимого глазу», - подчеркивается в пресс-релизе. Лейтмотив коллекции: «Смысл и правда - в мечтах». Струящие туники, брючные костюмы с мантиями и кейпами, легкие шифоновые платья с вышивкой, лишь отдаленно напоминающие о прошлом дизайнерского дуэта, бесспорно найдут свое место на красной ковровой дорожке. Похоже, что сольная партия Пьерпаоло Пиччоли набирает силу.

Принцесса Греза: главное о показе Valentino Haute Couture
Принцесса Греза: главное о показе Valentino Haute Couture
Принцесса Греза: главное о показе Valentino Haute Couture
Принцесса Греза: главное о показе Valentino Haute Couture
Принцесса Греза: главное о показе Valentino Haute Couture
Принцесса Греза: главное о показе Valentino Haute Couture
Принцесса Греза: главное о показе Valentino Haute Couture
Принцесса Греза: главное о показе Valentino Haute Couture
Принцесса Греза: главное о показе Valentino Haute Couture
Принцесса Греза: главное о показе Valentino Haute Couture
Принцесса Греза: главное о показе Valentino Haute Couture
Принцесса Греза: главное о показе Valentino Haute Couture
Принцесса Греза: главное о показе Valentino Haute Couture
Принцесса Греза: главное о показе Valentino Haute Couture
Принцесса Греза: главное о показе Valentino Haute Couture
Принцесса Греза: главное о показе Valentino Haute Couture
Принцесса Греза: главное о показе Valentino Haute Couture
Принцесса Греза: главное о показе Valentino Haute Couture
Принцесса Греза: главное о показе Valentino Haute Couture
Принцесса Греза: главное о показе Valentino Haute Couture
Принцесса Греза: главное о показе Valentino Haute Couture
Принцесса Греза: главное о показе Valentino Haute Couture
Принцесса Греза: главное о показе Valentino Haute Couture
Принцесса Греза: главное о показе Valentino Haute Couture
Принцесса Греза: главное о показе Valentino Haute Couture
Принцесса Греза: главное о показе Valentino Haute Couture
Принцесса Греза: главное о показе Valentino Haute Couture
Принцесса Греза: главное о показе Valentino Haute Couture
Принцесса Греза: главное о показе Valentino Haute Couture
Принцесса Греза: главное о показе Valentino Haute Couture

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Кукольный театр: главное о показе Zuhair Murad Couture

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