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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

28 декабря 2016

Праздничное настроение от бренда SOKOLOV

Оригинальные идеи для подарков от знаменитой российской ювелирной марки

Мастера из ювелирного бренда SOKOLOV специально к праздникам подготовили несколько вариантов стильных подарков к Новому году и Рождеству. Условно они разделены по тематикам, чтобы было легче сориентироваться, и принять верное решение, кому и что стоит преподнести в качестве подарка.

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  • Праздничное настроение от бренда Sokolov | галерея [1] фото [1]
  • Праздничное настроение от бренда Sokolov | галерея [1] фото [8]
  • Праздничное настроение от бренда Sokolov | галерея [1] фото [5]

Например, деловым женщинам и мужчинам отлично подойдут часы из классической линии SOKOLOV; тем, кто готовится к Рождеству, стоит присмотреться к ювелирным изделиям с соответствующими мотивами – к украшениям в виде ангелов и звезд; любителям зимы бренд предлагает модели со снежинками и прочими атрибутами снежных месяцев. Ну а самым ярким и активным девушкам точно понравятся эффектные украшения и часы с множеством сверкающих камней – такие изделия также представлены в коллекциях SOKOLOV. Вам остается только сделать свой выбор.

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