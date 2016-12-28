Праздничное настроение от бренда SOKOLOV

Мастера из ювелирного бренда SOKOLOV специально к праздникам подготовили несколько вариантов стильных подарков к Новому году и Рождеству. Условно они разделены по тематикам, чтобы было легче сориентироваться, и принять верное решение, кому и что стоит преподнести в качестве подарка.

Например, деловым женщинам и мужчинам отлично подойдут часы из классической линии SOKOLOV; тем, кто готовится к Рождеству, стоит присмотреться к ювелирным изделиям с соответствующими мотивами – к украшениям в виде ангелов и звезд; любителям зимы бренд предлагает модели со снежинками и прочими атрибутами снежных месяцев. Ну а самым ярким и активным девушкам точно понравятся эффектные украшения и часы с множеством сверкающих камней – такие изделия также представлены в коллекциях SOKOLOV. Вам остается только сделать свой выбор.