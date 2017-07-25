Правила тона: какие цвета располагают к беседе

Каждый цвет формирует у окружающих определенные психологические ощущения от нашего присутствия. Одни притягивают внимание, другие, напротив, отталкивают. Готовясь к важной встрече, можно заранее продумать, какие ассоциации вы хотите вызвать у собеседника. Для этого нужно знать, какое восприятие гарантирует тот или иной цвет.

Белый Белый цвет - олицетворение чистоты, целомудрия и высокого уровня духовного развития. Он беспристрастный и символизирует невинность, поэтому белое платье считается традиционным нарядом невесты. Если вы хотите произвести впечатление надежного, искреннего, доброго и открытого человека, смело выбирайте одежду белых тонов. В беседе даже с самым негативно настроенным человеком, у вас будут все шансы завоевать его расположение и разрядить обстановку в целом. Вспомните, во всем мире белый флаг символизирует капитуляцию, и говорит о том, что участник переговоров не вооружен.

Желтый Большинство людей отчего-то полагает, что желтый цвет несет негативный посыл. Даже строки песни: «желтые тюльпаны — вестники разлуки» подтверждают эту теорию. Желтый, действительно, по некоторым представлениям символизирует обман, предательство, жадность. При этом у желтого есть и мощные положительные значения: радости, богатства, власти, озарения и надежды. В желтом наряде вы будете привлекать взгляды, создавая позитивные вибрации, а также произведете впечатление уверенного в себе человека с деловой хваткой, способного умело обходить все неприятности.

Оранжевый Цвет радости и оптимизма, его предпочитают сильные, творческие, энергичные личности. Ученые заявляют, что длительное созерцание оранжевого цвета компенсирует суточную дозу витамина «С». Он возбуждает, усиливает сексуальное влечение и жажду приключений – то, что нужно для свидания. Люди в оранжевых нарядах производят впечатление открытых, дружелюбных натур со склонностью к рискованным поступкам.

Красный Символизирует радость, любовь, красоту, успех, страсть и полноту жизни, но в то же время это цвет вражды и мести. Красный — это очень авторитарный цвет, который полностью поглощает внимание окружающих, но вместе с тем подавляет и раздражает. Красное платье имеет смысл выбирать для выхода, если вы планируете быть в центре событий. Но если вы хотите установить контакт и расположить к себе собеседников, лучше выбирать более мягкие цвета. Приглушенные и темные оттенки красного ассоциируются со зрелостью и мудростью - люди, которые их выбирают, воспринимаются как серьезные, уравновешенные и умные люди.

Розовый Жизнь в розовом цвете… Практически у всех данная фраза вызывает одинаковые ассоциации. Скорее всего, перед глазами возникает картина роскошной жизни и, конечно, накатывает волна безмятежности и спокойствия. А вы когда-нибудь задумывались, почему мы так воспринимаем этот цвет? Ответ довольно предсказуем — розовый символизирует любовь, страсть и романтику. В психологии это самый пассивный цвет из всех. Его созерцание должно привести в баланс даже самого раздражительного человека, так как розовый снижает внешнюю и внутреннюю агрессивность и провоцирует приветливость.

Серый Нейтральный, спокойный, скромный, консервативный. Означает практичность и высокомерие, ум и тоску. Серый — это цвет баланса. Человек в сером не привлекает внимание, выглядит беспристрастным и даже равнодушным умником, не вызывает глубоких эмоций. Если хотите показать свою готовность подчиняться правилам, выбирайте вещи именно серых тонов.

Синий Цвет гармонии, спокойствия, лояльности, чистоты и духовности. Дает ощущение стабильности, порядка и доверия. Его предпочитают рассудительные и консервативные люди. Так же синий цвет располагает к общению, помогает побороть тревогу и волнение. Людей в синей одежде воспринимают как мудрых, надежных личностей, которые умеют анализировать ситуацию и принимать важные решения.

Голубой Цвет умиротворенности, верности, добропорядочности, преданности. Людям в одежде голубого цвета можно доверять, не задумываясь. Они честны, порядочны, с высокими понятиями о нравственности и повышенным чувством ответственности. Кроме всего прочего, превалирование голубого цвета в одежде психология трактует как стремление человека к постоянному самосовершенствованию и поиску ответов на вопросы, далеких от ежедневной суеты и мелочного быта.

Зеленый Одеваться в зеленое любят спокойные, жизнерадостные и уравновешенные люди, которые стремятся к самоконтролю и внутренней гармонии. С точки зрения психологии человек в зеленой одежде кажется окружающим отзывчивым и дружелюбным, готовым помогать другим даже в ущерб себе. Но, при всей своей бесхитростности, любители зеленого осторожны и не склонны к опрометчивым поступкам. Считается, что зеленая одежда – это лучший выбор для переговоров, так как этот цвет помогает расположить к себе собеседников.

Коричневый Комфорт, безопасность, надежность, искренность. Коричневые наряды спокойные, от них «веет» стабильностью, открытостью, честностью, практичностью и простотой. Цвет располагает к себе, способствуя откровенным разговорам. Хорошо подходит для первой деловой встречи или собеседования. Женщины, в гардеробе которых предпочтительно одежда коричневого цвета, очень активны в любви, они верные и преданные, хотя и отличаются невиданным упрямством.

Черный Классический цвет элегантности считается одним из самых сексуальных, возможно оттого, что он ассоциируется с опасностью и тайной. Люди в черных костюмах выглядят респектабельными, властными и уверенными в себе Часто полагают, что человек, регулярно выбирающий черную одежду, находится в угнетенном эмоциональном состоянии, но это не так. Желание надеть черное может быть вызвано соображениями обыкновенной практичности. К тому же, этот цвет считается универсальным, да и маленькое черное платье все еще считается идеальным выбором для вечернего выхода.