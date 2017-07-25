Правила тона: какие цвета располагают к беседе

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ELLE — о психологии дресс-кода
Каждый цвет формирует у окружающих определенные психологические ощущения от нашего присутствия. Одни притягивают внимание, другие, напротив, отталкивают. Готовясь к важной встрече, можно заранее продумать, какие ассоциации вы хотите вызвать у собеседника. Для этого нужно знать, какое восприятие гарантирует тот или иной цвет.
Белый
Белый цвет - олицетворение чистоты, целомудрия и высокого уровня духовного развития. Он беспристрастный и символизирует невинность, поэтому белое платье считается традиционным нарядом невесты.
Если вы хотите произвести впечатление надежного, искреннего, доброго и открытого человека, смело выбирайте одежду белых тонов. В беседе даже с самым негативно настроенным человеком, у вас будут все шансы завоевать его расположение и разрядить обстановку в целом.
Вспомните, во всем мире белый флаг символизирует капитуляцию, и говорит о том, что участник переговоров не вооружен.
Желтый
Большинство людей отчего-то полагает, что желтый цвет несет негативный посыл. Даже строки песни: «желтые тюльпаны — вестники разлуки» подтверждают эту теорию. Желтый, действительно, по некоторым представлениям символизирует обман, предательство, жадность. При этом у желтого есть и мощные положительные значения: радости, богатства, власти, озарения и надежды.
В желтом наряде вы будете привлекать взгляды, создавая позитивные вибрации, а также произведете впечатление уверенного в себе человека с деловой хваткой, способного умело обходить все неприятности.
Оранжевый
Цвет радости и оптимизма, его предпочитают сильные, творческие, энергичные личности.
Ученые заявляют, что длительное созерцание оранжевого цвета компенсирует суточную дозу витамина «С». Он возбуждает, усиливает сексуальное влечение и жажду приключений – то, что нужно для свидания.
Люди в оранжевых нарядах производят впечатление открытых, дружелюбных натур со склонностью к рискованным поступкам.
Красный
Символизирует радость, любовь, красоту, успех, страсть и полноту жизни, но в то же время это цвет вражды и мести.
Красный — это очень авторитарный цвет, который полностью поглощает внимание окружающих, но вместе с тем подавляет и раздражает. Красное платье имеет смысл выбирать для выхода, если вы планируете быть в центре событий. Но если вы хотите установить контакт и расположить к себе собеседников, лучше выбирать более мягкие цвета.
Приглушенные и темные оттенки красного ассоциируются со зрелостью и мудростью - люди, которые их выбирают, воспринимаются как серьезные, уравновешенные и умные люди.
Розовый
Жизнь в розовом цвете… Практически у всех данная фраза вызывает одинаковые ассоциации. Скорее всего, перед глазами возникает картина роскошной жизни и, конечно, накатывает волна безмятежности и спокойствия. А вы когда-нибудь задумывались, почему мы так воспринимаем этот цвет? Ответ довольно предсказуем — розовый символизирует любовь, страсть и романтику.
В психологии это самый пассивный цвет из всех. Его созерцание должно привести в баланс даже самого раздражительного человека, так как розовый снижает внешнюю и внутреннюю агрессивность и провоцирует приветливость.
Серый
Нейтральный, спокойный, скромный, консервативный. Означает практичность и высокомерие, ум и тоску.
Серый — это цвет баланса. Человек в сером не привлекает внимание, выглядит беспристрастным и даже равнодушным умником, не вызывает глубоких эмоций. Если хотите показать свою готовность подчиняться правилам, выбирайте вещи именно серых тонов.
Синий
Цвет гармонии, спокойствия, лояльности, чистоты и духовности. Дает ощущение стабильности, порядка и доверия. Его предпочитают рассудительные и консервативные люди. Так же синий цвет располагает к общению, помогает побороть тревогу и волнение.
Людей в синей одежде воспринимают как мудрых, надежных личностей, которые умеют анализировать ситуацию и принимать важные решения.
Голубой
Цвет умиротворенности, верности, добропорядочности, преданности.
Людям в одежде голубого цвета можно доверять, не задумываясь. Они честны, порядочны, с высокими понятиями о нравственности и повышенным чувством ответственности.
Кроме всего прочего, превалирование голубого цвета в одежде психология трактует как стремление человека к постоянному самосовершенствованию и поиску ответов на вопросы, далеких от ежедневной суеты и мелочного быта.
Зеленый
Одеваться в зеленое любят спокойные, жизнерадостные и уравновешенные люди, которые стремятся к самоконтролю и внутренней гармонии. С точки зрения психологии человек в зеленой одежде кажется окружающим отзывчивым и дружелюбным, готовым помогать другим даже в ущерб себе.
Но, при всей своей бесхитростности, любители зеленого осторожны и не склонны к опрометчивым поступкам. Считается, что зеленая одежда – это лучший выбор для переговоров, так как этот цвет помогает расположить к себе собеседников.
Коричневый
Комфорт, безопасность, надежность, искренность.
Коричневые наряды спокойные, от них «веет» стабильностью, открытостью, честностью, практичностью и простотой. Цвет располагает к себе, способствуя откровенным разговорам. Хорошо подходит для первой деловой встречи или собеседования.
Женщины, в гардеробе которых предпочтительно одежда коричневого цвета, очень активны в любви, они верные и преданные, хотя и отличаются невиданным упрямством.
Черный
Классический цвет элегантности считается одним из самых сексуальных, возможно оттого, что он ассоциируется с опасностью и тайной. Люди в черных костюмах выглядят респектабельными, властными и уверенными в себе
Часто полагают, что человек, регулярно выбирающий черную одежду, находится в угнетенном эмоциональном состоянии, но это не так. Желание надеть черное может быть вызвано соображениями обыкновенной практичности.
К тому же, этот цвет считается универсальным, да и маленькое черное платье все еще считается идеальным выбором для вечернего выхода.
А что считает эксперт:
Специалист в области бизнеса и психологии Алина Рейзельман советует читательницам ELLE тщательно продумывать образ, готовясь к важной беседе, а также учитывать, где и с кем у вас предстоит встреча.
Для разговора с подругами подойдут пастельные, зеленые, голубые и коричневые тона.
Если собеседник страдает депрессией, лучший вариант — добавить желтую или оранжевую деталь.
Для деловых разговоров идеальны темно-синие и серые тона. Но если необходимо привлечь внимание к своей персоне, красный костюм просто незаменим.
Синие, голубые и коричневые тона отлично подходят, когда нужно подчеркнуть свое интеллектуальное и духовное превосходство, вызвать у собеседника ощущение того, что вам можно довериться как человеку более мудрому и опытному.
Черный подчеркивает таинственность, женственность и элегантность. Это превосходный выбор для вечерних туалетов и корпоративных вечеринок. Но собеседник, одетый во все черное, психологически подавляет и создает дискомфорт.