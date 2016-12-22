Поэзия и ювелирное искусство от Ouvri

В галерее «Времена года» прошла презентация знаменитого французского ювелирного Дома Ouvri, имеющего долгую и богатую историю. Глава бренда Инна Битон лично представила новую коллекцию украшений и гаджетов, и рассказала о том, что главным источником вдохновения для работы ей служит история Франции во всех проявлениях: будь то конкретные события, узнаваемые личности или искусство. Так, коллекция «Les Fluers du mal» пронизана впечатлениями от знаменитого одноименного сборника стихов поэта Шарля Бодлера. Завершилась презентация дружеским коктейлем: в непринужденной обстановке гости вечера смогли познакомиться с изделиями ювелирного Дома и пообщаться с главой Ouvri.