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Мода

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22 декабря 2016

Поэзия и ювелирное искусство от Ouvri

Французский ювелирный Дом представил коллекцию украшений и гаджетов

В галерее «Времена года» прошла презентация знаменитого французского ювелирного Дома Ouvri, имеющего долгую и богатую историю. Глава бренда Инна Битон лично представила новую коллекцию украшений и гаджетов, и рассказала о том, что главным источником вдохновения для работы ей служит история Франции во всех проявлениях: будь то конкретные события, узнаваемые личности или искусство. Так, коллекция «Les Fluers du mal» пронизана впечатлениями от знаменитого одноименного сборника стихов поэта Шарля Бодлера. Завершилась презентация дружеским коктейлем: в непринужденной обстановке гости вечера смогли познакомиться с изделиями ювелирного Дома и пообщаться с главой Ouvri.

Поэзия и ювелирное искусство от Ouvri
Поэзия и ювелирное искусство от Ouvri
Поэзия и ювелирное искусство от Ouvri
Поэзия и ювелирное искусство от Ouvri

Стоит отметить, что одним из важных принципов Ouvri, по словам Инны Битон, является превращение обычных вещей в произведение искусства.

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