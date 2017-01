Подиумную коллекцию H&M Studio можно будет купить сразу после показа

К списку брендов, представляющих свои коллекции в концепции See Now Buy Now, присоединился H&M – вещи из весенне-летней версии подиумной линии Studio можно будет купить на следующий день после показа, который состоится 1 марта на Неделе моды в Париже. Пока до шоу остается больше месяца, бренд предлагает присмотреться к главным предметам из лимитированной коллекции, изучив лукбук.

В новом сезоне в фокусе коллекции H&M Studio – история любви балерины и боксера, проходящая лейтмотивом через женскую, мужскую и детскую линейки. Узнаваемые приметы спортивной униформы выполнены в деликатной манере с использованием тонкого органического хлопка, шелкового жаккарда, нейлона и трикотажа. Цветовая гамма – по-спортивному лаконичная: черный и белый с редкими вставками фуксии. Кроме собственно одежды в коллекцию вошла обувь и аксессуары: сандалии с ремешками на щиколотках, кожаные мюли и повязки на голову. Полная коллекция поступит в продажу в избранные магазины по всему миру 2 марта.