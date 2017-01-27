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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

27 января 2017

Подиумную коллекцию H&M Studio можно будет купить сразу после показа

Шоу марки состоится 1 марта на Неделе моды в Париже

К списку брендов, представляющих свои коллекции в концепции See Now Buy Now, присоединился H&M – вещи из весенне-летней версии подиумной линии Studio можно будет купить на следующий день после показа, который состоится 1 марта на Неделе моды в Париже. Пока до шоу остается больше месяца, бренд предлагает присмотреться к главным предметам из лимитированной коллекции, изучив лукбук.

В новом сезоне в фокусе коллекции H&M Studio – история любви балерины и боксера, проходящая лейтмотивом через женскую, мужскую и детскую линейки. Узнаваемые приметы спортивной униформы выполнены в деликатной манере с использованием тонкого органического хлопка, шелкового жаккарда, нейлона и трикотажа. Цветовая гамма – по-спортивному лаконичная: черный и белый с редкими вставками фуксии. Кроме собственно одежды в коллекцию вошла обувь и аксессуары: сандалии с ремешками на щиколотках, кожаные мюли и повязки на голову. Полная коллекция поступит в продажу в избранные магазины по всему миру 2 марта.

H&M Studio, весна-лето 2017
H&M Studio, весна-лето 2017
H&M Studio, весна-лето 2017
H&M Studio, весна-лето 2017
H&M Studio, весна-лето 2017
H&M Studio, весна-лето 2017
H&M Studio, весна-лето 2017
H&M Studio, весна-лето 2017
H&M Studio, весна-лето 2017
H&M Studio, весна-лето 2017
H&M Studio, весна-лето 2017
H&M Studio, весна-лето 2017
H&M Studio, весна-лето 2017
H&M Studio, весна-лето 2017
H&M Studio, весна-лето 2017
H&M Studio, весна-лето 2017

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