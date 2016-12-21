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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

21 декабря 2016

Первые кадры новой рекламной кампании Calzedonia с Еленой Темниковой

Певица представила весенне-летнюю коллекцию бренда

Недавно объявленная новым амбассадором Calzedonia Елена Темникова вовсю приступила к своим новым обязанностям. Так, девушка уже приняла участие в съемках рекламной кампании весенне-летней коллекции, модели из которой начнут поступать в магазины бренда в январе 2017 года. Одна из самых успешных российских певиц представила ключевые образы Calzedonia нового сезона — купальники, легинсы и колготки с принтами в виде звезд и полосок. Key item коллекции, которому в съемке уделили особое внимание, — новые легинсы Total Shaper, моделирующие силуэт за счет утягивающего эффекта и пуш-апа для ягодиц.

Первые кадры новой рекламной кампании Calzedonia с Еленой Темниковой
Первые кадры новой рекламной кампании Calzedonia с Еленой Темниковой

Автором съемки стал известный российский фотограф Антон Земляной, а за ультрасексуальные образы Елены отвечали Юрий Столяров и Евгений Седой. Полная версия рекламной кампании появится в 2017 году.

Первые кадры новой рекламной кампании Calzedonia с Еленой Темниковой
Первые кадры новой рекламной кампании Calzedonia с Еленой Темниковой
Первые кадры новой рекламной кампании Calzedonia с Еленой Темниковой
Первые кадры новой рекламной кампании Calzedonia с Еленой Темниковой
Первые кадры новой рекламной кампании Calzedonia с Еленой Темниковой
Первые кадры новой рекламной кампании Calzedonia с Еленой Темниковой

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