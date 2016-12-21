Первые кадры новой рекламной кампании Calzedonia с Еленой Темниковой

Недавно объявленная новым амбассадором Calzedonia Елена Темникова вовсю приступила к своим новым обязанностям. Так, девушка уже приняла участие в съемках рекламной кампании весенне-летней коллекции, модели из которой начнут поступать в магазины бренда в январе 2017 года. Одна из самых успешных российских певиц представила ключевые образы Calzedonia нового сезона — купальники, легинсы и колготки с принтами в виде звезд и полосок. Key item коллекции, которому в съемке уделили особое внимание, — новые легинсы Total Shaper, моделирующие силуэт за счет утягивающего эффекта и пуш-апа для ягодиц.