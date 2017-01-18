Осторожно, горячо: новые фото Жасмин Тукс для Victoria’s Secret

Американская модель Жасмин Тукс в одночасье стала звездой после того, как Victoria’s Secret объявил, что именно она будет представлять Fantasy Bra на парижском показе марки. «Ангельский» контракт предполагает множество съемок для культового бельевого бренда. Так, в том числе Тукс представила специальную коллекцию ко Дню святого Валентина. На снимках – ультрасексуальное кружевное белье и боди, идеально подходящие на роль как подарка, так и орудия соблазнения в главный для всех влюбленных день в году.