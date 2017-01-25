Оранжевое настроение: показ Giorgio Armani Prive Couture

Номинантки на премию «Оскар» -2017 актрисы Николь Кидман и Изабель Юппер оказались в первом ряду показа Giorgio Armani Prive Couture наверняка не ради праздного любопытства, церемония вручения премии состоится уже через месяц – 26 февраля, а значит пора выбирать наряд. Маэстро Джорджио Армани традиционно есть, что предложить: искрящийся оранжевый в сочетании с беспроигрышным черным, платья-колонны, идеальные брючные костюмы, струящиеся шифоновые туники. Оранжевый представлен в самом широком спектре оттенков - от пастельно желтого, до насыщенной охры, а благородные материалы: кожа, шелк и органза передают тонкие нюансы цвета. Словом, безупречный женственный наряд, гармонирующий со статуэткой стоит выбирать именно здесь.