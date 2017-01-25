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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

25 января 2017

Оранжевое настроение: показ Giorgio Armani Prive Couture

Джоржио Армани представил весенне-летнюю коллекцию на Неделе Высокой моды

Номинантки на премию «Оскар» -2017 актрисы Николь Кидман и Изабель Юппер оказались в первом ряду показа Giorgio Armani Prive Couture наверняка не ради праздного любопытства, церемония вручения премии состоится уже через месяц – 26 февраля, а значит пора выбирать наряд. Маэстро Джорджио Армани традиционно есть, что предложить: искрящийся оранжевый в сочетании с беспроигрышным черным, платья-колонны, идеальные брючные костюмы, струящиеся шифоновые туники. Оранжевый представлен в самом широком спектре оттенков - от пастельно желтого, до насыщенной охры, а благородные материалы: кожа, шелк и органза передают тонкие нюансы цвета. Словом, безупречный женственный наряд, гармонирующий со статуэткой стоит выбирать именно здесь.

Оранжевое настроение: показ Giorgio Armani Prive Couture

Николь Кидман, Роберта Армани, Изабель Юппер

Оранжевое настроение: показ Giorgio Armani Prive Couture

Ольга Куриленко и Бен Кура

Оранжевое настроение: показ Giorgio Armani Prive Couture
Оранжевое настроение: показ Giorgio Armani Prive Couture
Оранжевое настроение: показ Giorgio Armani Prive Couture
Оранжевое настроение: показ Giorgio Armani Prive Couture
Оранжевое настроение: показ Giorgio Armani Prive Couture
Оранжевое настроение: показ Giorgio Armani Prive Couture
Оранжевое настроение: показ Giorgio Armani Prive Couture
Оранжевое настроение: показ Giorgio Armani Prive Couture
Оранжевое настроение: показ Giorgio Armani Prive Couture
Оранжевое настроение: показ Giorgio Armani Prive Couture
Оранжевое настроение: показ Giorgio Armani Prive Couture
Оранжевое настроение: показ Giorgio Armani Prive Couture
Оранжевое настроение: показ Giorgio Armani Prive Couture
Оранжевое настроение: показ Giorgio Armani Prive Couture
Оранжевое настроение: показ Giorgio Armani Prive Couture
Оранжевое настроение: показ Giorgio Armani Prive Couture
Оранжевое настроение: показ Giorgio Armani Prive Couture
Оранжевое настроение: показ Giorgio Armani Prive Couture
Оранжевое настроение: показ Giorgio Armani Prive Couture
Оранжевое настроение: показ Giorgio Armani Prive Couture
Оранжевое настроение: показ Giorgio Armani Prive Couture
Оранжевое настроение: показ Giorgio Armani Prive Couture
Оранжевое настроение: показ Giorgio Armani Prive Couture
Оранжевое настроение: показ Giorgio Armani Prive Couture
Оранжевое настроение: показ Giorgio Armani Prive Couture
Оранжевое настроение: показ Giorgio Armani Prive Couture
Оранжевое настроение: показ Giorgio Armani Prive Couture

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