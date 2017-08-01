Онлайн-бутик Aizel изменил ценовую политику

Онлайн-бутик Aizel поделился сразу двумя приятными новостями. Во-первых, с 31 июля на сайте интернет-магазина начали действовать европейские цены: теперь стоимость товаров определяется мониторингом ведущих международных ретейлеров. Во-вторых, Aizel объявил о старте продаж бренда Alexander McQueen, ставшего синонимом современного британского кутюра. Межсезонная коллекция, уже представленная на сайте, была вдохновлена идеей женской силы и работами английского скульптора-абстракциониста Барбары Хепуорт.