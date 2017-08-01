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    Мода

    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    01 августа 2017

    Онлайн-бутик Aizel изменил ценовую политику

    Интернет-магазин перешел на европейские цены

    Онлайн-бутик Aizel поделился сразу двумя приятными новостями. Во-первых, с 31 июля на сайте интернет-магазина начали действовать европейские цены: теперь стоимость товаров определяется мониторингом ведущих международных ретейлеров. Во-вторых, Aizel объявил о старте продаж бренда Alexander McQueen, ставшего синонимом современного британского кутюра. Межсезонная коллекция, уже представленная на сайте, была вдохновлена идеей женской силы и работами английского скульптора-абстракциониста Барбары Хепуорт.

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    • Alexander McQueen pre-fall 2017
    • Alexander McQueen pre-fall 2017
    • Alexander McQueen pre-fall 2017
    • Alexander McQueen pre-fall 2017
    • Alexander McQueen pre-fall 2017
    • Alexander McQueen pre-fall 2017
    • Alexander McQueen pre-fall 2017
    • Alexander McQueen pre-fall 2017
    • Alexander McQueen pre-fall 2017
    • Alexander McQueen pre-fall 2017
    • Alexander McQueen pre-fall 2017
    • Alexander McQueen pre-fall 2017
    • Alexander McQueen pre-fall 2017
    • Alexander McQueen pre-fall 2017
    • Alexander McQueen pre-fall 2017
    • Alexander McQueen pre-fall 2017
    • Alexander McQueen pre-fall 2017
    • Alexander McQueen pre-fall 2017
    • Alexander McQueen pre-fall 2017
    • Alexander McQueen pre-fall 2017
    • Alexander McQueen pre-fall 2017
    • Alexander McQueen pre-fall 2017
    • Alexander McQueen pre-fall 2017
    • Alexander McQueen pre-fall 2017
    • Alexander McQueen pre-fall 2017
    • Alexander McQueen pre-fall 2017
    • Alexander McQueen pre-fall 2017
    • Alexander McQueen pre-fall 2017
    • Alexander McQueen pre-fall 2017
    • Alexander McQueen pre-fall 2017
    • Alexander McQueen pre-fall 2017
    • Alexander McQueen pre-fall 2017
    • Alexander McQueen pre-fall 2017
    • Alexander McQueen pre-fall 2017
    • Alexander McQueen pre-fall 2017
    • Alexander McQueen pre-fall 2017
    • Alexander McQueen pre-fall 2017
    • Alexander McQueen pre-fall 2017

    В ближайшее время в портфолио Aizel также появятся такие новые бренды, как: Balenciaga, Altuzarra, Marchesa, Moncler, Montelliana, Rag & Bone и многие другие.

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