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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

19 июня 2017

Образ дня: Равшана Куркова на вечеринке в честь старта Кубка Конфедераций

Российская актриса в новом пространстве BUDxGIPSY

В субботу, 17 июня, стартовало главное футбольное событие года — Кубок Конфедераций. Первый матч между сборными России и Новой Зеландии завершился со счетом 2:0 в пользу команды нашей страны. Прямую трансляцию матча можно было посмотреть в специальном футбольном пространстве BUDxGIPSY, которое было создано на весь период чемпионата. Звездой вечеринки в честь открытия и первой игры Кубка стала актриса Равшана Куркова.

Для праздника Равшана выбрала топ на тонких бретелях с абстрактным принтом и юбку с шитьем, а спортивную тематику вечера поддержала белыми кроссовками. Волосы актриса убрала в пучок, а в макияже предпочла естественность, отказавшись от ярких акцентов.

Равшана Куркова
Равшана Куркова

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