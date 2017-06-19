Образ дня: Равшана Куркова на вечеринке в честь старта Кубка Конфедераций

В субботу, 17 июня, стартовало главное футбольное событие года — Кубок Конфедераций. Первый матч между сборными России и Новой Зеландии завершился со счетом 2:0 в пользу команды нашей страны. Прямую трансляцию матча можно было посмотреть в специальном футбольном пространстве BUDxGIPSY, которое было создано на весь период чемпионата. Звездой вечеринки в честь открытия и первой игры Кубка стала актриса Равшана Куркова.

Для праздника Равшана выбрала топ на тонких бретелях с абстрактным принтом и юбку с шитьем, а спортивную тематику вечера поддержала белыми кроссовками. Волосы актриса убрала в пучок, а в макияже предпочла естественность, отказавшись от ярких акцентов.