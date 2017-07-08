Образ дня: Мелания Трамп vs Брижит Макрон

Вчера, в рамках саммита G20 состоялась встреча двух самых обсуждаемых первых леди – Мелании Трамп и Брижит Макрон. Это не могло не привлечь внимания модных критиков, которые в очередной раз начали сравнивать образы супруги американского президента и возлюбленной главы французского правительства.

Дональд и Мелания Трамп

Брижит и Эммануэль Макрон

На этот раз Мелания решила отойти от привычного для такого формата мероприятий классического платья-футляра и выбрала для своего появления на саммите белое коктейльное платье с бахромой в стиле «Великого Гэтсби» американского бренда Michael Kors Collection. Стоит ли говорить, что поклонники первой леди Соединенных Штатов сразу же отметили, что по их мнению, выбрав столь нетрадиционный наряд, супруга президента хотела показать, что «не собирается играть в политические игры, и пришла на мероприятие с единственной целью – поддержать супруга и приятно провести время».

Дональд и Мелания Трамп ФОТО Getty Images

Что же касается миссис Макрон, то первая леди Франции вновь решила сделать ставку на классику и пришла на саммит в узких брюках и удлиненном топе с белыми вставками Louis Vuitton. Как отмечают модные критики, Брижит также отошла от официального дресс-кода, отказавшись от делового костюма в пользу наряда в стиле smart casual.

Брижит и Эммануэль Макрон

К слову, постоянное «соперничество» двух первых леди в сети, не мешает Мелании Трамп и Брижит Макрон поддерживать дружеские отношения в реальной жизни, о чем свидетельствуют фотографии, сделанные во время саммита G20.