Образ дня: Мелания Трамп в Roland Mouret

Вчера ради визита президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина с женой Мелания Трамп вернулась в Вашингтон из Нью-Йорка. Вместе с мужем Дональдом Трампом она приветствовала гостей в Белом доме. Для такого случая она выбрала нежно-розовое платье с широкими бретелями и баской от французского дизайнера Ролана Мурэ. В первую очередь он известен платьями со сложными и очень женственными силуэтами — Мелании такой наряд был очень к лицу, что отметили все зарубежные СМИ. Лаконичное платье первая леди дополнила классическими лодочками Christian Louboutin нюдового оттенка. Безусловно, это один из ее самых удачных образов и эффектных выходов в свет: вчера она буквально сияла и постоянно улыбалась, что для нее не совсем типично. Обычно на официальных приемах она держится более сдержанно, но мы надеемся, что теперь будем чаще видеть на снимках ее улыбку.