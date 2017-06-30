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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

30 июня 2017

Образ дня: Мелания Трамп в Roland Mouret

Первая леди выбрала платье цвета чайной розы

Вчера ради визита президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина с женой Мелания Трамп вернулась в Вашингтон из Нью-Йорка. Вместе с мужем Дональдом Трампом она приветствовала гостей в Белом доме. Для такого случая она выбрала нежно-розовое платье с широкими бретелями и баской от французского дизайнера Ролана Мурэ. В первую очередь он известен платьями со сложными и очень женственными силуэтами — Мелании такой наряд был очень к лицу, что отметили все зарубежные СМИ. Лаконичное платье первая леди дополнила классическими лодочками Christian Louboutin нюдового оттенка. Безусловно, это один из ее самых удачных образов и эффектных выходов в свет: вчера она буквально сияла и постоянно улыбалась, что для нее не совсем типично. Обычно на официальных приемах она держится более сдержанно, но мы надеемся, что теперь будем чаще видеть на снимках ее улыбку.

Мелания Трамп
Мелания Трамп
Мелания Трамп
Мелания Трамп
Мелания Трамп

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