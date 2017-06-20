Образ дня: Мелания Трамп в Michael Kors Collection

Освоившись в Белом доме, куда Мелания Трамп с сыном переехали незадолго до дня рождения президента США, американская первая леди вернулась к своим обязанностями. Вчера Мелания и Дональд принимали у себя в гостях главу Панамы Хуана Карлоса Варелу и его супругу Лорену Кастильо.

Для знакомства с президентом и первой леди Панамы миссис Трамп выбрала лаконичное голубое платье Michael Kors Collection, дополнив образ лодочками Christian Louboutin с цветочным принтом. Лорена Кастильо же выбрала ярко-зеленое платье с кружевными рукавами и баской.