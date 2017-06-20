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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

20 июня 2017

Образ дня: Мелания Трамп в Michael Kors Collection

Лаконичный наряд первой леди США для встречи с президентом Панамы и его женой

Освоившись в Белом доме, куда Мелания Трамп с сыном переехали незадолго до дня рождения президента США, американская первая леди вернулась к своим обязанностями. Вчера Мелания и Дональд принимали у себя в гостях главу Панамы Хуана Карлоса Варелу и его супругу Лорену Кастильо.

Для знакомства с президентом и первой леди Панамы миссис Трамп выбрала лаконичное голубое платье Michael Kors Collection, дополнив образ лодочками Christian Louboutin с цветочным принтом. Лорена Кастильо же выбрала ярко-зеленое платье с кружевными рукавами и баской.

Дональд и Мелания Трамп и Хуан Карлос Варела и Лорена Кастильо

Дональд и Мелания Трамп и Хуан Карлос Варела и Лорена Кастильо

ФОТОGetty Images
Мелания Трамп и Лорена Костильо

Мелания Трамп и Лорена Костильо

Мелания Трамп и Лорена Костильо

Мелания Трамп и Лорена Костильо

Мелания Трамп

Мелания Трамп

Мелания и Дональд Трамп

Мелания и Дональд Трамп

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