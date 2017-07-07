Образ дня: Мелания Трамп в Delpozo

Вчера утром Дональд, Мелания и Иванка Трамп, а также Джаред Кушнер прибыли в Варшаву. В столице Польши президентская чета США задержалась всего на один день — целью их поездки был саммит G20, который пройдет сегодня в Гамбурге.

В программе короткого визита американского президента и первой леди были не только экскурсии по городу, но и выступление с речью рядом с монументом Варшавскому восстанию. Для этого важного события Мелания Трамп выбрала темно-синее платье Delpozo с розово-оранжевым абстрактным орнаментом. В тон ему супруга Дональда Трамп подобрала ярко-розовые лодочки.