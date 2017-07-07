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    07 июля 2017

    Образ дня: Мелания Трамп в Delpozo

    Очередной удачный выход первой леди США

    Вчера утром Дональд, Мелания и Иванка Трамп, а также Джаред Кушнер прибыли в Варшаву. В столице Польши президентская чета США задержалась всего на один день — целью их поездки был саммит G20, который пройдет сегодня в Гамбурге.

    В программе короткого визита американского президента и первой леди были не только экскурсии по городу, но и выступление с речью рядом с монументом Варшавскому восстанию. Для этого важного события Мелания Трамп выбрала темно-синее платье Delpozo с розово-оранжевым абстрактным орнаментом. В тон ему супруга Дональда Трамп подобрала ярко-розовые лодочки.

    Мелания Трамп
    Мелания Трамп
    Мелания Трамп
    Мелания Трамп
    Мелания Трамп
    Мелания Трамп

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