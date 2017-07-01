Образ дня: Мелания Трамп в Altuzarra

Во вторник, 4 июля, в Америки отметят один из главных для жителей страны праздников — День независимости. Длинные праздничные выходные президентская чета США в составе Дональда и Мелании Трамп и их 11-летнего сына Бэррона решила провести в собственном гольф-клуб в Нью-Джерси.

Для перелета из Белого дома Мелания Трамп подобрала одновременно комфортный и женственный аутфит. Облегающую юбку Altuzarra в красную клетку виши первая леди дополнила классической белой рубашкой и белыми лодочками Christian Louboutin, завершив образ солнцезащитными очками.