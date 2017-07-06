Образ дня: Мелания Трамп по пути в Варшаву

В ближайшие несколько дней Дональду Трампу, его супруге, дочери и зятю предстоит небольшое путешествие по Европе. В пятницу президент Соединенных Штатов примет участие в саммите «Большой двадцатки», который пройдет в Гамбурге. А сегодня его частный самолет приземлился в Варшаве, где у главы США должна состояться официальная встреча с польским президентом Анджеем Дудой. И если Дональд Трамп появился у трапа в деловом костюме, то Мелания в очередной раз продемонстрировала свое умение в любой ситуации выглядеть элегантно. Для длительного перелета через Атлантику первая леди выбрала укороченные брюки в клетку Valentino пудрового цвета и простой черный свитер, дополнив свой образ классическими лодочками на высоком каблуке Manolo Blahnik и сумкой Hermès Birkin из крокодиловой кожи.